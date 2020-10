Modely za desetitisíce šly kvůli Hlavním zprávám k ledu, říká Perkausová

Premiéra v Hlavních zprávách pro Evu Perkausovou neznamená jen radostné okamžiky. Kvůli změně image z odvázané moderátorky pořadu Showtime k serióznější průvodkyni zpravodajskou relací ji čekala kompletní výměna šatníku. Vzdát se musela mnoha oblíbených modelů.



„Je mi líto, že jsem se musela rozloučit s tolika krásnými šaty, které jsem měla ráda. Jsou to modely upravované přímo mně na míru a cítila jsem se v nich skvěle,“ vzpomíná Perkausová.

Eva měla pro moderování pořadu Showtime desítky modelů, které tým profesionálních stylistů z kostymérny a maskérny vybíral přímo pro ni a následně je upravoval, aby na její postavě perfektně seděly. Všechny šaty nyní skončí v propadlišti dějin. Použít znovu tak výrazné looky na někom jiném nejde. To by podle stylistů bylo absolutní faux pas. Všechny tak putovaly k ledu. Respektive do skladu, kde budou odpočívat.

Eva se teď musí spokojit s neméně pěknými, ale trochu serióznějšími modely. Smutná nezůstane dlouho. Přestup ze showbyznysového magazínu, kde ji nahradí Iva Kubelková, do Hlavních zpráv totiž znamená de facto povýšení.

„Určitě není důvod k trápení. Hlavní zpravodajská relace je pro mě ta nejvyšší moderátorská meta. Něco jako olympiáda pro sportovce. Moc se těším, až nás diváci spolu s Romanem zase uvidí. Určitě je nezklameme,“ říká Eva Perkausová.



Šatník Evy Perkausové ještě není zcela hotový, a vlastně ani nikdy nebude. Neustále se totiž obměňuje. Moderátorka Hlavních zpráv může mít až desítky modelů. Postupně přibývají a ubývají. Každý měsíc se objednávají desítky modelů, které se pak zkouší. A jen ty nejlepší v šatníku zůstávají.