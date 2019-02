Na hubnutí po porodu jsem nespěchala, prozradila Eva Longoria

Herečka Eva Longoria porodila svého prvního potomka v červnu minulého roku. S manželem Josém Bastonem (50) po boku přivedla na svět chlapečka, kterému dali jméno Santiago Enrique.



„Necítím žádný tlak na to, abych po porodu rychle zhubla kila nabraná v těhotenství. Pokud se tedy někde psalo, že Longoria je tlustá a měla by s tím rychle něco dělat, nevím o tom. Nic takového jsem nezaznamenala a i kdyby ano, takové rady bych rozhodně neřešila. Moje matka i sestry mě naučily vážit si těla a sebe samotné. Takže mě žádné podobné popichování nerozhodí,“ řekla hvězda seriálu Zoufalé manželky pro magazín People.

Herečka zároveň přiznala, že začala opět pravidelně cvičit s činkami a nezanedbává ani svou oblíbenou jógu. „Dala jsem svému tělu dostatek času na zotavení po porodu. Bylo to několik měsíců. Vrhla jsem se teď zpátky do práce a hlavní, na co se zaměřuji, je to, abych jedla pokud možno zdravě. Hlídám si kvalitu potravin, které jsou zdrojem mé energie,“ tvrdí Longoria.

Herečka přiznala, že kdyby mohla, pravidelné cvičení by vynechala. „Na ženy je co se týká vzhledu vyvíjen obrovský tlak. Všichni vám radí, jak máte vypadat a kolik máte vážit. Musíte najít svou vlastní pravdu. K tomu, abyste se cítili ve svém těle skvěle, nemusíte mít nutně nějaké konkrétní číslo na váze. Díky pohybu se však budete cítit lépe. Mám spoustu přátel, kteří ho zanedbávají a pak se diví, že mají zdravotní problémy,“ řekla Longoria.

Herečka prozradila také to, že je pro ni velice náročné opouštět syna kvůli zaměstnání a pracovním schůzkám. „Lidé často mluví o mateřském instinktu. Až teď chápu, co to znamená. Všechna rozhodnutí, která dělám po narození syna, jsou s ohledem na něj. Přečetla jsem snad všechny knihy pro novopečené matky a viděla všechna videa, ale pořád se mám co učit,“ dodala Longoria.