Eva nemoc záměrně tajila, byl to pro mě velký šok, říká o Jurinové Merunka

„Byli jsme v kontaktu. Ale nejhorší je, že poslední léta to myslím Eva záměrně tajila, že je jí skutečně hodně špatně. Nejen já, i většina kolegů netušila, jak je na tom Eva mizerně. Je to pro mě naprostý, velký šok, ze kterého se budu dlouho vzpamatovávat. Naposledy jsem s ní mluvil na podzim,“ řekl pro pořad Showtime bývalý kolega Zbyněk Merunka

„Bavili jsme se o covidu a o tom, že nemůžeme ani zajít na kafe. A ona říkala, že jí stejně nějak není dobře. Tím, že údajně nosila paruku, je asi jasné, o co šlo,“ dodal Merunka, se kterým Eva Jurinová v letech 1995 až 1999 moderovala Televizní noviny na Nově.

Také moderátor Jan Rosák bude na Evu Jurinovou vzpomínat jako na skvělou kolegyni. „Vynikající moderátorka, chytrá, pohotová, velice vtipná a ironická. Zůstane tu po ní takový zvláštní pomníček v podobě hlasu v metru, pokaždé si tam na ni vzpomenu,“ říká Jan Rosák.

Moderátorky Evu Perkausovou a Evu Jurinovou prý hodně pojilo hlavně to, že byly jmenovkyně. „Vždycky jsme se oslovovaly Evičko. Byla vždy velmi pozitivně naladěna. Nikdy se nestalo, že by si na něco stěžovala,“ vzpomíná blondýnka.

Také Roman Šebrle byl nečekanou smutnou zprávou o odchodu bývalé kolegyně velice překvapen. „Právě včera jsme si s Evou Perkausovou říkali, že bychom Evě zavolali a zeptali se, jak se má, co a jak... Chtěli jsme ji dokonce poprosit, zda bychom se mohli znovu vidět, aby nám pomohla s moderováním,“ říká bývalý český atletický vícebojař a olympijský vítěz v desetiboji z roku 2004, kterého Jurinová učila stejně jako mnoho dalších kolegů mluvit na kameru.



Pro pořad Život ve hvězdách promluvil například i moderátor Karel Voříšek. „Kdykoliv jsme se s Evou potkali, dodávala mi takový zvláštní klid a pohodu. Její velkou výhodou bylo to, že toto dokázala přenést i na diváky u televizních obrazovek,“ vzpomíná.

Podle Pavla Poulíčka byla Eva Jurinová dámou každým coulem. „Byla to velká detailistka. Zakládala si na všem, co říkala a jak to říkala. Měla schopnost oznamovat různé zprávy velice jednoduše a přirozeně. Vždy jsme s kolegy s obdivem pozorovali i to, jak pečlivě dbala na svou vizáž. Když vysílala zprávy, měla vedle sebe neustále některou z maskérek. Ty průběžně kontrolovaly barvu rtěnky, účes a podobně. Spojovalo nás i to, že měla moc ráda sport, konkrétně fotbal,“ dodal moderátor.

Přestože Eva Jurinová podlehla dlouhé nemoci už 3. ledna, její manžel se chtěl vyhnout lavině kondolencí a zprávu o odchodu své ženy potvrdil až po jejím pohřbu. Ten se konal ve středu 13. ledna.

„Všichni mě poslední dny bombardovali, proto jsem si vypnul telefon. Je to pro mě velmi těžké. Rozhodl jsem se zprávu oznámit přes rodinného přítele,“ vysvětlil Václav Jurina pro Blesk.

Manželé spolu byli od roku 1989, děti nikdy neměli. „Když jsme o dítěti začali uvažovat, přišla nabídka z Novy na moderování hlavních večerních zpráv. A tehdy jsem se musela rozhodnout – buď dítě, nebo kariéra. Neuměla bych zvládnout všechno najednou,“ vysvětlila Eva Jurinová v jednom z rozhovorů pro iDNES.cz.

