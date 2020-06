Eva Jakoubková: Imponovali jí starší muži, kariéru ukončila v 41 letech

Na počátku 80. let shlížela z titulních stránek italských novin krásná dívka s velkýma zelenýma očima. Na fotografii stála hned vedle domácího idolu Claudie Cardinale a muži oněměli úžasem. Tou dívkou byla Eva Jakoubková, která se tehdy dostala s filmovou delegací do Benátek a způsobila tam pořádný rozruch. Nabídky na natáčení se jen hrnuly, ale velkou příležitost si nechala proklouznout mezi prsty. Snad si ji ani neuvědomovala. Její neklidná mysl ji totiž v té chvíli zase hnala na další životní štaci. Tak už to ve světě ostravské rodačky chodilo.