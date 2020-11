V Česku je jen pár herců, kteří točí. Je to kamarádšoft, říká Eva Hrušková

„Když mě lidé vidí, říkají si asi, že bych po těch padesáti letech, co jsem hrála v Popelce, měla přece být už dávno mrtvá. Řekl mi to jednou jako fór Tomáš Töpfer,“ popisuje Eva Hrušková v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou.

„V době natáčení mi bylo sedmnáct let. První Popelkou, což mi je často přisuzováno, jsem však nebyla. Byla jsem tou první ve filmu se zvukem. V roce 1929 Popelku v němé pohádce jako první hrála paní Zdena Listová,“ vysvětluje herečka.

Během rozhovoru přiblížila také soukromí a prozradila i něco na svého čtvrtého manžela, herce Jana Přeučila. „Mám úžasného manžela. O svých třech synech ani nemluvím, ty máme každá nejlepší, že. Manžel má nad sebou rád... já tomu říkám pedagogický dozor. Má rád, když mu někdo pomůže s diářem a řekne mu třeba, aby si tři akce v jednom dni nebral, protože mu je tolik, kolik mu je. Říká sice, že je stále mlád. O tom nepochybujeme, ale tři akce už jsou zkrátka moc. Jeho práce je dost náročná. Dělá kurzy rétoriky, je to na celý den a je to hodně únavné,“ popisuje Hrušková.

„Nechci, aby se musel zajímat o to, co máme k večeři, nebo řešit, zda má čistý oblek. Všechny tyto praktické věci řeším já. Manžel je bohém, ale je i takový klidnější. Dá si rád vínko, ale nechodí kvůli tomu pozdě spát. Dodržuje životosprávu. Zavedli jsme teď ještě takový zvláštní režim. A to je jídelníček bez bílé mouky a cukru,“ vysvětluje herečka.

„I v našem věku pořád musíme něco plánovat. To se musí. Honzíkův tatínek jezdil například pravidelně ještě ve svých devadesáti letech vlakem trasu Praha–Černošice a zpátky. Stále něco podnikal. Manžel to má hodně v genech. Momentálně se o něm natáčí takový dokument. On je velmi skromný člověk a sám se neprosazuje. Tak jsem ráda, že to na sebe vzal někdo jiný a trochu ho lidem prostřednictvím tohoto přiblíží,“ říká Eva Hrušková.



„Momentálně je v Česku tak pětadvacet herců, kteří se točí stále dokola a jsou snad ve všem. My ostatní nemáme šanci. Je to určitě kamarádšoft. Ale my se s manželem nikam netlačíme,“ dodává s úsměvem herečka.

Celý rozhovor s herečkou Evou Hruškovou můžete sledovat v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou na ÓČKO STAR. Premiérově ve čtvrtek v 17:00, v reprízách pak v sobotu v 11:00 a v neděli v 18:00.