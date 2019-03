Agenta 007 by měli hrát pouze muži, říká bývalá Bond girl Greenová

Francouzská herečka Eva Greenová si v bondovce zahrála po boku herce Daniela Craiga (51) v roce 2006. V kritiky oceňovaném filmu Casino Royale ztvárnila roli Bond girl Vesper Lyndové.

„Ženy ve filmu podporuji. Opravdu si však myslím, že v případě postavy Jamese Bonda by tato role měla vždy zůstat mužským představitelům. Nedává smysl, aby Bond byl žena. Ženy mohou hrát spoustu nejrůznějších rolí a objevovat se v akčních filmech jako superhrdinky. Ale James Bond by měl být muž a ne Jane Bondová. Tato filmová postava má dlouhodobou historii a na tu by se mělo navazovat,“ řekla Greenová v rozhovoru pro magazín Vanity Fair.

Herečka také ocenila vývoj postavy Bond girl. „Líbí se mi, jak se role Bond girl vyvinula. Původně jsem měla výhrady k tomu tuto postavu hrát. Nechtěla jsem být jen obyčejná nána. Teď jsou však ženy obecně vnímány odlišně. Jsou inteligentní, drzé a fascinující. Zahrát si Vesper bylo skvělé. Byla jediná, která se vryla Bondovi do srdce a měla velký vliv na jeho život,“ zavzpomínala Greenová.

Nadcházející bondovka, která bude pro herce Daniela Craiga tou posledním by měla zamířit do kin 14. února 2020. Roli Bond girl si zopakuje Léa Seydouxová (33). Ta se objevila již ve filmu Spectre (2015). Režie se ujal Cary Fukunaga (Temný případ).

