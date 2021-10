Hyperkorektnost nás vede do pekel, míní Eva Decastelo

Kromě otužování a plavání ve studené vodě řešíte imunitu například i očkováním proti chřipce?

Byla jsem se očkovat před pár dny. Já se očkuju každý rok pravidelně. Vzhledem k mé profesi, kde přicházím denně v divadle, při moderování do kontaktu se stovkami, občas i tisíci lidmi, je riziko nákazy u mě mnohonásobně vyšší než u normálních profesí. Takže já potřebuji cokoliv, co mi pomůže.

Když budeme chtít vidět Evu Decastelo v divadle, tak kam zajít?

Já bych vás pozvala na dvě věci. Jedna je talkshow Kafe u Osmanyho, kterou moderuji pro Osmanyho Laffitu. Je to dvě a půl hodiny čistého smíchu, kde Osmany svou češtinou vypráví historky a je to neuvěřitelné, všichni brečíme smíchy. Potom bych vás pozvala na komedii Do pyžam, kde hraju uklízečku po boku Lucie Zedníčkové, nebo Lukáše Langmajera a to je taky úplná pecka.

Žhavým tématem všech českých hospod bylo, jak dopadly volby. Jak to hodnotíte vy?

Mě potěšilo, že k volbám šlo spoustu lidí, kteří se na to v minulých letech vykašlali a jsem ráda, že český lid má pocit, že opravdu o něčem rozhodujeme. Mně je vlastně úplně jedno, jak volby dopadly, pro mě je důležité to, že lidé začínají uvažovat o tom, že oni tvoří budoucnost a že politici jsou tu pro nás a ne my pro ně.

Diskutovala jste před volbami se svým okolím, abyste někoho třeba nepatrně ovlivnila?

My jsme se o tom bavili v divadle. Mám nevlastního osmnáctiletého syna, který byl letos poprvé volit a udělalo mi to hroznou radost, protože on chtěl sám. Je to zodpovědný kluk. Spousta mých kamarádek, jak už jsem starší ročník, tak má osmnáctileté, devatenáctileté děti a všichni byli volit. Všichni řešili koho. Byla jsem hrozně ráda, že v mém okolí, i když tam byly poměrně rozdílné názory, tak my jsme se nehádali, jenom jsme si říkali, co nám na té které straně přijde dobré. A o tom to je.

Kdo by byl ideálním českým prezidentem podle vás?

Marek Eben! Já mám jasno už roky.

Byl to váš idol už od dětských let?

Já si ho pamatuji z Kamarádů, kde hrál Válečka. Mně to bylo hrozně sympatické, jak byl takovej kulaťoučkej, odstrkovanej, ale vlastně hrozně fajn. Ve finále je z něj férový, noblesní muž a já si myslím, že jako prezident by nám neudělal ostudu.

Zažila jste divoké devadesátky a dá se říct, že lehce „zkažená“ doba byla i po novém miléniu. Přijde vám, že dnešní doba zakazuje nahotu a je spíše hyperkorektní?

Mně hrozně vadí hyperkorektnost. Myslím, že nás to vede někam úplně do pekel. Teď se řeší spousta nesmyslů, protože se máme všichni až moc dobře. Zapomněli jsme na to, jaké to je nemít co jíst, nemít kde bydlet. Měli bychom se soustředit sami na sebe, na to, co děláme, aby to bylo nejen ku prospěchu společnosti, ale zemi jako takové. Na to se zapomíná a řeší se blbosti.

Eva Decastelo na obálce magazínu Playboy v letech 1998 a 2018

Načechráváte si pod sebou na základě covidových zkušeností finanční polštář?

Já jsem vždycky měla finanční polštář už od devatenácti let. Jsem narozená ve znamení Panny, takže mám všechno naplánované. Tím, že jsem nikdy nebyla zaměstnaná, od osmnácti devatenácti let jsem OSVČ, vždycky jsem přemýšlela třeba rok dopředu, kdyby ta práce nebyla. Nechci, aby to znělo špatně, ale mně covid vlastně vůbec neublížil. Končeně jsem si po letech udělala mateřskou dovolenou, kterou jsem nikdy neměla, ani první, ani druhou. Takže jsem to vzala jako dovolenou a teď když skončil, tak mám práci až do června 2022. Já skoro nemám volné termíny.

Když jdete nakupovat, tak nekoukáte na ceny v případě, že je to pro vás, manžela, nebo pro děti?

Já koukám na ceny vždycky. Úplně nejradši nakupuju ve slevách, takže když se mi něco hodně líbí, tak si zapamatuji, kde to bylo a chodím se tam třeba jednou měsíčně podívat, jestli to náhodou není ve slevě. Pak když už je to vyprodané a do slevy se to nedostalo, tak si nadávám, že jsem si to nekoupila za plnou cenu. Ale za ty roky, jak už se mi moc nemění postava a rozhodně ne výška, tak už mám tolik oblečení, že vlastně nic nepotřebuju. Takže se velmi rozmýšlím, jestli si něco koupím, nebo ne, protože už je to vyhazování peněz.