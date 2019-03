Čerešňáková: Pravidelně daruji krev. Pomohla i mojí umírající babičce

I když byly poslední měsíce úplně jiné, než jak si je Čerešňáková po svém odchodu z České Miss plánovala, je ráda, že etapa spojená se soutěží krásy je už minulostí. „Byla to velká a zajímavá zkušenost a jsem za ni vděčná. Nyní jsem však ráda, že se mohu soustředit na nové zajímavé projekty. Po tom, co nás babička opustila, se tak pomalu vracím ke svým plánům. Moderuji, píšu, podporuji dobré a smysluplné charitativní aktivity a navíc mi nyní do života přišla i nová výzva, řídit komunikaci nové banky na českém trhu,“ řekla.

Aby mohla být modelka s babičkou, raději zrušila cestu a poznávání Latinské Ameriky, odmítla nabídky na moderování akcí nebo musela posunout realizaci stavby další základní školy v Bangladéši, která je již naprojektovaná a bude postavena ve vesnici Sainamary. „V prioritách jsem měla jasno. Největší hodnotu má v životě trávení času s těmi, které milujete. A pokud člověk ví, že mnoho času nezbývá, je to o to vzácněji strávený čas,“ míní.



Rakovinu žaludku v terminálním stadiu její babičce diagnostikovali loni na podzim. Bylo to náročné období pro celou rodinu. „Hodně nás bolelo vidět ji trpět a nemít jí jak pomoci. Babička Lidunka Sladká pro mě byla takovou druhou maminkou, věčně pozitivní, anděl. S mojí mamkou a sestrou Silvií jsme se několik měsíců střídaly v denní péči a staraly se o babičku i dědečka, aby babička mohla zůstat až do konce doma,“ prozradila Eva Čerešňáková s tím, že jim také hodně pomohl mobilní hospic sv. Alžběty v Brně.

Bývalá šéfka České Miss tak rok poté, co její tehdejší partner Martin Ditmar ležel dva měsíce v kómatu a strávil pět měsíců v nemocnici, prožila opět nelehké období. „Na podzim a v zimě jsem trávila většinu času v Brně. Několikrát jsem s babičkou byla i v nemocnici, na onkologii v rámci paliativní péče kvůli zmírnění bolesti a poskytnutí podpory. Kvůli anemii, nedostatku hemoglobinu v krvi, jež s rakovinou souvisí, měla velkou dušnost a pocity na omdlení a právě cizí krev jí pomohla, aby se alespoň krátkodobě cítila lépe, v rámci možností samozřejmě,“ uvedla.

Kristýna Kubíčková, Lea Šteflíčková, Eva Čerešňáková a Jiří Kmoníček darovali krev.

Ona sama je pravidelným bezplatným dárcem krve od roku 2007 a to i přesto, že nesnáší jehly. „U babičky jsem opět viděla v praxi, jak krev dárců druhým pomáhá. Mému bývalému partnerovi Martinovi krev dárců reálně pomohla při záchraně života, když měl akutní zánět slinivky břišní,“ vzpomíná modelka, která loni dostala stříbrnou Jánského plaketu.

Darovat krev nedávno společně s Evou Čerešňákovou byla poprvé i Česká Miss 2018 Lea Šteflíčková, či Česká Miss Earth 2016 Kristýna Kubíčková. Podpořit dobrou věc dorazil i Muž roku 2018 Jiří Kmoníček, který uspěl na světové soutěži Mister International a stal se čtvrtým nejkrásnějším mužem na světě a zároveň nejkrásnějším Evropanem.