Počkala jsem, než jsem synovi představila přítele, přiznala Eva Burešová

Váš tanečník z Roztančeného divadla je i vaším přítelem. Jak jste se dali dohromady?

Měli jsme první schůzku k roztančenému divadlu a už tam se něco stalo. Možná láska na první pohled. Už to je půl roku a je to pořád moc hezké. Chodíme spolu i na akce, přijde mi totiž zvláštní, abych chodila sama. Navíc mám partnera, kterého taky baví móda, což je v případě přehlídek a jiných módních akcí výhoda.

Jak jste si sedli po pracovní stránce?

Musím říct, že jsem měla strašné štěstí právě na svého tanečního partnera v Roztančeném divadle, protože neznám člověka, který by měl více trpělivosti, než má Matyáš. Byl na mě velmi hodný, a když mu něco vadilo, tak to nedával znát.

Nebyla jste třeba nucená o to víc trénovat, třeba i v soukromí?

To zase ne. Ale dvakrát se stalo, že jsme byli někde na ulici, kde hrála hudba, a on se mě zeptal, jestli si nechci zatančit valčík. Bylo to nakonec moc krásné.

Jednou jste řekla, že úplně nechcete do života syna přivést nějakého muže. Už jste je seznámila?

Já jsem doufala, že nebudu do konce života sama. Ale nechtěla jsem, aby to bylo tak, že někoho poznáte a hned ho taháte k dítěti. To není zdravé ani pro jednu stranu. Počkala jsem nějakou chvíli, nevím jak dlouho to bylo, ale teď už spolu fungujeme všichni a je to strašně fajn. Oni působí jako by se znali celý život. Jsou to velcí parťáci, hrají si spolu a já doufám, že už to tak zůstane.

Setkali jsme se při modelingové soutěži Look Bella. Jak vnímáte podobná klání?

Upřímně jako malá jsem to měla strašně ráda. Pamatuji, když byly nějaké soutěže krásy, tak se sešla celá rodina a každý měl svoji favoritku a posílali jsme hlasy nebo jsme fandili. Teď už je těch soutěží strašně moc a já už ani nevím, která je která. S majitelem Martinem Špačkem se velmi dobře znám, takže když jsem dostala pozvání, ráda jsem přišla. Já jsem se vždy chtěla do těchto soutěží přihlásit, ale nikdy jsem nemohla, protože jsem byla malinká. Jsem ráda, že si to teď užívám z druhé strany, ať už jako návštěva, nebo jako poradkyně.

Eva Burešová a Matyáš Adamec

Je to soutěž krásy i pro kluky. Přijde vám to v pořádku?

Proč ne. Já se ráda koukám. Když vidím nějakou fashion fotku, tak mě chlapi baví. Je to stejné. Taky se mi líbí, jak se móda posouvá, co je nového v zahraničí. Ale když jde o soutěž, přijde mi přirozenější, když soutěží ženy než muži. Sama si nedokážu představit, že bych doma měla muže, který mi řekne, že jde do soutěže krásy. Nejsem typ ženy, která by chtěla vedle sebe mít takového muže, protože bych si připadala, že jsem málo ženská a že o sebe musím více pečovat.

Takže byste nebyla ráda, kdyby vám syn oznámil, že jde do soutěže krásy?

To zase ne. Ať přijde s čímkoli, tak já ho ve všem podpořím. Vlastně bych se nikdy nezhrozila, ani kdyby s tím přišel můj partner. Jsem člověk, co přeje všem. Takže kdyby za mnou přišel syn, máma, táta nebo přítel, řeknu: Ok, jděte a já se budu na vás koukat.

A co vaše plány do budoucna?

Už nějakou dobu hledám nový byt. Při těch cenách to nebude lehké. Delší dobu chci mít něco svého, vlastnit byt kvůli Nathánkovi, abychom měli domov a co tři roky se nestěhovali. Hledám třípokojový byt s terasou. Ať můžu mít na balkóně rajčata.