Vzdala jsem se práce, abych mohla být více se synem, říká Eva Burešová

Co vás v nejbližší době čeká? Na co se těšíte?

Pořád se na něco těším. Jsem ráda, když se ráno probudím a jsem zdravá a moje rodina také. Nyní natáčím nový seriál, který mi dává dost zabrat. Moc mě to však baví, protože tam dělám věci, které jsem nikdy předtím v životě nedělala. A zároveň v sobě objevuji různé nové strachy, o kterých jsem dosud nevěděla, že je mám. Těším se také na ten pravý barevný podzim, miluji ho a miluji kabáty.

Kde vás tedy nyní budou moci diváci vidět po vašem odchodu ze seriálu Modrý kód?

Byla jsem z toho mého odchodu smutná. Naštěstí jsem jen přešla do jiného seriálu na stejné televizi. Mám tam hlavní roli a doufám, že se to celé bude mým fanouškům líbit a že mi odchod z Modrého kódu rychle odpustí.

Jak se těšíte na svou účast v projektu Roztančené divadlo?

Těším se a zároveň se bojím čím dál tím víc, jak se to blíží. Je to úplně něco jiného, než jsem v životě kdy dělala.

Chodila jste do tanečních?

Ne. Tancovala jsem kdysi asi dva týdny, když mi bylo sedm let. Skončila jsem, když mi podklouzly boty. Před všemi těmi kluky jsem v podpatcích spadla na zem. A od té doby už jsem se na parket nevrátila.

Na co se nejvíce těšíte?

Na to, až to budu umět a budu si to moci užívat. Čeká mě mnoho tréninků a zkoušení. Vsadím se, že těsně předtím, než půjdeme soutěžit na parket, budu ohromně vyklepaná.

Už trénujete?

Začneme, až se můj taneční partner vrátí z mistrovství světa v Číně.

Jak skloubíte tanec, hraní a péči o malého syna?

Naštěstí to jde. Tanec můžeme trénovat i večer. Nathánek má navíc moc rád hudbu. A už teď nejspíš tancuje lépe než já. Dá se to hezky propojit. I s tanečním partnerem si oba hezky sedli, takže na tanečním sále můžeme myslím klidně pobíhat všichni tři.

Do školky syn ještě nepůjde?

Zatím ne. Je ještě malinký. Opustila jsem nedávno několik muzikálů, abych se synovi mohla co nejvíce věnovat a být s ním. Po pěti letech jsem měla nedávno poprvé dovolenou. Byla jsem se synem celý měsíc a bylo to málo. Rozhodla jsem se proto promluvit s producenty a úplně odejít z některých plánovaných projektů.

Bylo to rychlé rozhodnutí?

Hodně jsem nad tím přemýšlela. Práce je samozřejmě důležitá, protože živím rodinu. Naštěstí jsem však v posledních letech pracovala tolik, že si teď chvíli mohu dovolit zvolnit. A když bůh dá, tak pak zase nějaká hezká práce přijde.