S Týnou ze Slunečné jsme se staly jedním člověkem, říká Eva Burešová

Naposledy jsme se viděli před rokem. Co se u vás za tu dobu změnilo?

Spousta věcí. Všichni jsme prošli šílenou životní změnou, všemi těmi opatřeními. Rozhodně mi velmi chybí akce, kde jsme se mohli potkávat naživo. Některá pracovní místa se v mém životě také změnila, mám za sebou spoustu projektů. Ale jinak se toho vlastně ani tolik nezměnilo, protože to zkrátka ani nebylo možné.

Jaké místo má ve vašem životě seriál Slunečná?

Je na prvním místě z pracovních míst. Na natáčení jsem přece jen dost často. Je to taková velká rodina. Přijala jsem Týnu tak, že jsme se vlastně staly v některých věcech jedním člověkem. Jsem tu velmi šťastná. Občas se stane, že mám nástup hodně časně ráno. Mám takový rituál, že ráno vstanu, dám si v klidu kafe a až pak vyrazím do práce. Někdy se třeba stane, že doma nemám mléko, tak musím jít o hodinu dříve, abych si ho dala v práci.

Pociťujete, že je o vás nyní mnohonásobně vyšší zájem?

Vyšší je. Určitě ano.

Nedávno jste vztah s Přemkem Forejtem veřejně přiznala na sociálních sítích. Vedlo vás k tomu to, aby se internetem nešířily spekulace?

Ne, ne. To mě k tomu nevedlo. Přiznání vztahu to ani nebylo. Prostě jsem to celé jenom chtěla zveřejnit, až budu chtít já, až budeme chtít my. Což jsem pak udělala. To, co bylo předtím... Ten nátlak byl šílený a spekulace a výmysly budou pořád a vždycky, ať už udělám cokoliv.

Je těžké si teď s šefkuchařem uhlídat kila?

Ne, není. Mám dobrý metabolismus. Spaluji rychle, takže mohu sníst cokoliv a nemusím se hlídat.

A co se týče vaší kuchyně, už prošla kritikou? Troufla jste si už Přemkovi uvařit?

Ne.

Jaké je to teď pro zpěvačku, která nemůže zpívat?

Divadla nám moc chybí. Tam jsem působila nejvíce, co se týče zpěvu. Na minulý rok jsme měli naplánováno několik koncertů, které byly zrušeny, některé jsme zvládli online. Tam však samozřejmě chybí diváci. Některé písničky naštěstí mohly vzniknout, protože do studia můžeme každý sám a pak se to jenom smíchá. Měla jsem obrovské štěstí, že jsem byla pozvaná do několika talk show, kde jsem si mohla zazpívat.

Teď mi nějaká fanynka řekla, že nedávno během jednoho týdne viděla čtyři talk show, ve kterých jsem mluvila a dvě, ve kterých jsem zpívala. Takže jsem se do toho alespoň trošku dostala zpátky. Ale musím přiznat, že hlasivky už nejsou zvyklé na zpěv. Dříve jsem většinou v divadle zpívala od sedmi večer do jedenácti, což bylo v pohodě. Teď jsem už rok nehrála, takže hlasivky jsou trošku unavené a chybí jim trénink.

Bála jste se, že koronakrize poznamená vaši kariéru? Jste teď klidnější?

Upřímně vůbec nevím. Ještě jsem si pořádně neuvědomila, co všechno se stalo. Jsem obrovsky šťastná za to, že můžeme točit Slunečnou, i že můžu točit jiný projekt na konkurenční televizi. Potkávám denně spoustu lidí, všichni jsme neustále testováni. Nedokážu si upřímně představit, jak bych žila, kdybych neměla tuto práci.

Vím, že spousta mých kolegů musela úplně změnit svůj život. Změnili život i práci, velmi rychle se adaptovali. Jsem pyšná na to, že mám kolem sebe takové lidi, kteří byli schopni si rychle najít práci. Rozvážejí jídla, dělají na poště, nebo jsou v první linii a testují lidi. Osobně nevím, co bych dělala a jsem šťastná, že jsem nad tím nemusela přemýšlet.

Eva Burešová a Marek Lambora (2020)

Nacházíme se v ateliérech, kde se momentálně natáčí stý díl Slunečné. Kolik dílů byste si ještě přála?

Vím tak nějak, kolik jich je ještě naplánovaných. Myslím si, že je to ještě trošku otevřené. Ale nebude to nekonečný seriál. Jsem samozřejmě ráda, že se točí. Mám tady své kamarády, svou rodinu, práci. To se těžko opouští. Jsem zvědavá, co se bude chystat po skončení Slunečné.

S kým jste si tu nejvíce sedla a občas si dáte i společné kafíčko?

Kafíčko asi většinou s Markem Lamborou, protože točíme spolu a máme oba rádi kafe, takže si ho uděláme a pak popíjíme během natáčení. Sedli jsme si myslím úplně všichni. Deniska Nesvačilová je moje krevní skupina, takže si rozumíme, Evička Decastelo, Lucka Polišenská, tu miluji... Má totiž neskutečný smysl pro humor a je velmi kamarádská. Myslím si, že všichni tady od maskérů, po techniky a herce jsme fakt dobrý tým.