Nejkrásnější je, když mě syn obejme a dá mi pusu, říká Eva Burešová

Chystáte se letos na dovolenou?

Chystáme, zatím se však o tom, že někam pojedeme, jen tak bavíme. Ještě nevím kam. Ale moc se těším. Čeká mě nyní měsíc volna. Možná to dopadne tak, že pojedeme nakonec na Mácháč. Už nemám ani energii plánovat nějaké moře. I tím sluníčkem jsem momentálně tak vyšťavená, že nic velkého nejspíš plánovat nebudu.

Nemáte strach jet k moři právě třeba kvůli malému synovi?

Je pravda, že jsem se již dříve dívala spíše na destinace, kam se nemusí letět třeba dlouhých šest hodin. Můj táta pracoval kdysi ve Španělsku a my tam jezdili často za ním. Byla jsem tehdy v synově věku, bylo mi kolem dvou let. Zvládnout to tedy určitě i s malým dítětem jde. Je ale pravda, že vybrat vyhovující a zároveň bezpečné místo je v této době hodně složité.

Jak trávíte volné dny v Praze?

V největších vedrech jsme se synem doma. Koukáme na pohádky, čteme si a hrajeme si. Až k večeru pak jdeme například do parku. Problém je v tom, že děti neumějí chodit v klidu a jen běhají. Myslím, že v tom se mnou budou souhlasit všichni rodiče. Můj syn navíc miluje, když běhám s ním. Takže je to pro mě dost vyčerpávající, ale on si to užívá. Je to náročné, ale bude to tak asi celý život. Byla jsem v tom věku úplně stejná jako on, takže se mi to podle všeho vrací.

Nechybí vám klidnější časy, kdy byl Nathaniel ještě v kočárku?

Vůbec ne. Každý den jsem se naopak těšila, až budeme společně podnikat různé věci, až bude chodit a podobně. Nyní začal mluvit, učí se velmi rychle a je to s ním čím dál zábavnější. Jsme velcí parťáci. Nejkrásnější je, když mě sám zničehonic obejme a dá mi pusu. Když mi takhle projeví lásku, je to neuvěřitelný pocit.

Hlídáte se a chodíte pravidelně na preventivní lékařské prohlídky?

Neexistuje umělec, který by na sebe dával pozor. Je pravda, že veškerou starost nyní věnuji hlavně synovi. Občas zapomenu při té péči i na to, že musím také někdy sama jíst. Moc se popravdě nehlídám.



Co chystáte po dovolené?

Od srpna začínám zkoušet muzikál Tarzan v divadle Hybernia, který bude mít premiéru v říjnu. Na to se moc těším, bude to dost akční a plné akrobacie. O dalším z mých projektů zatím nemohu mluvit. Ale také se na něj obrovsky těším a musím kvůli němu učit spoustu nových věcí. Bude to hodně nabitý rok. Díky bohu za to.