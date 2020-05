Burešová a Lambora: Diváci Slunečné si přejí, abychom spolu žili i v reálu

Hosty středeční Show Jana Krause, která se na obrazovky vrací po vynucené přestávce, byli i protagonisté divácky veleúspěšného seriálu Slunečná, herečka Eva Burešová a její herecký kolega Marek Lambora.

„Diváci se zamilovali do našich postav Janka Linharta a Týny Popelkové a tak moc jim fandí, že by si přáli, abychom spolu žili i v reálném životě. Ale my jsme úplně jiní než naše postavy,“ vypráví Burešová.

Herečka přiznává, že má z úspěchu seriálu mezi diváky velkou radost, ale odmítá připustit, že by k milostnému vztahu s Lamborou mohlo dojít, neboť jsou pouze dobrými kolegy a přáteli, jejichž nejčastější starostí prý je, aby během natáčení měli dostatek žvýkaček.

V době celostátní karantény se natáčení Slunečné na čas zastavilo. „První dva týdny jsem prospal a zbytek jsem strávil řezáním dříví v lese,“ popisuje Marek Lambora. Eva Burešová si libuje, že celý karanténní čas mohla trávit u rodičů na Moravě, kde mají dům se zahradou. Natáčení seriálu Slunečná bylo již jako vůbec jedno z prvních obnoveno. Kvůli různým preventivním opatřením prý přesto občas dochází k nečekaným zádrhelům.

„Když jsme měli točit takovou jednu trochu milostnou scénu, respektive partnerský dialog zakončený pusou, oba jsme strnuli, protože jsme najednou nevěděli, co dělat. Do toho přišel rejža, co se děje… tak jsme mu to vysvětlili a nakonec jsme se dohodli na tom, jak to ošulit,“ dává příklad Marek.



Lambora přiznává, že má spoustu ctitelek i mezi staršími ženami, zatímco Eva si prý nemůže stěžovat na nedostatek nápadníků mezi chlapci ve věku deset až třináct let. „Ti jsou velmi odvážní,“ dodává se smíchem herečka, která si nedávno v jednom z rozhovorů postěžovala na to, že jí na sociálních sítích pravidelně obtěžují mladí stalkeři. Ti jí údajně posílají vulgární zprávy. Starší muži prý Burešové dokonce vyhrožují s žádostmi o její nahé fotky.