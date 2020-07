Ester Janečková: Nedovedu si představit, že by někdo „toleroval“ můj vztah

Ačkoli patříte ke známým tvářím televizní obrazovky, ještě před DAMU jste studovala zdravotnickou školu a vypadalo to, že se budete věnovat úplně jinému oboru. Navíc váš manžel je lékař. Nelákalo by vás zdravotnictví?

Zdravotnictví je mi pořád hodně blízké. Jsem ráda, že s tímto oborem zůstávám nadále v kontaktu. Můj manžel je chirurg, takže témata hovoru jsou jasná... No a moje sestra je psychiatrička. Tomuto odvětví jsem se v poslední době přece jen trochu přiblížila, protože už pátým rokem studuji psychoterapeutický výcvik. A taky jsem moc ráda, že zdravotní témata jsou pravidelně obsahem pořadu Sama doma. Že bych ale nastoupila do nemocnice, to už si vážně nedovedu představit.