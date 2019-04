Nechceme mít chůvy a žít ve spěchu, říká Ester Berdych Sátorová

„Jsem mladá, rodinu si určitě dokážu představit. Naše kariéry jsou však ještě tak rozjeté a máme toho opravdu oba dva tolik, že by to nyní bylo vůči dítěti nespravedlivé. Nechceme žít ve spěchu, mít chůvy a létat s malým dítětem. Dokážeme si představit, že to musí být neskutečně náročné, proto tuto variantu ještě nevolíme,“ říká Ester Berdych Sátorová v rozhovoru pro TOP STAR magazín.



Manžel Tomáš Berdych přiznal, že u své ženy si cení mimo jiné její tolerantnosti a flexibility. „Mou největší životní výhrou je, že jsem poznal Ester a teď jsme manželé. Pro sportovce je strašně důležité mít domácí klid a pohodu, kdy ten vztah běží super. I v tom je manželka neuvěřitelně flexibilní. Nikdy neříká ‚Ale ne, vždyť já mám něco domluveného, poletíme až další den‘ a podobně. Je neuvěřitelně tolerantní,“ pochvaluje si Berdych.

Podle jeho ženy Ester však není vždy snadné práci obou zkombinovat. Být partnerkou slavného tenisty, který je neustále na cestách, podle ní vyžaduje disciplínu.

„Je to fajn, člověk s partnerem cestuje a podporuje ho. Není to však jen o tom hezkém. Dělám také svou práci a není vždy jednoduché to zkombinovat. Je to z mé strany podpora ve vyřizování letenek, ubytování a všeho možného, co je právě potřeba. Člověk musí být organizovaný a naplánovat si dopředu celý týden,“ říká Berdych Sátorová.

Modelka přiznává, že na svém manželovi nesnáší kostkované košile. „Tomáš je miluje a já je nesnáším. Zrovna na něm se mi prostě nelíbí. Když jdeme spolu, tak ví, že kostkovanou košili si nevezme,“ říká se smíchem manželka Berdycha.

První spodní prádlo jako dárek dostala Ester od Tomáše Berdycha již v prvním půl roce jejich vztahu. Při nákupu se prý zatím vždy trefil. „Nejraději mě však má oblečenou asi úplně obyčejně. Tepláky, tričko... To, co nosím, když doma vařím,“ myslí si Berdych Sátorová. „Oba máme nejraději ryby na všechny způsoby. Od studeného sašimi po pečené a grilované ryby. Ester vaří opravdu neskutečně,“ dodává Berdych.

Tomáš Berdych byl v minulosti partnerem tenistky Lucie Šafářové (32). S modelkou Sátorovou chodil od podzimu 2012, zasnoubili se na konci roku 2014 (více o zasnoubení zde).

V rozhovoru pro deník Daily Mail kdysi Berdych prohlásil, že je lepší mít partnerku z jiného oboru. „Už to bylo moc tenisu. Jsem rád, že je to teď jiné, že jsem potkal člověka s jiným životním stylem,“ řekl.