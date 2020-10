Tvoje tvář má známý hlas bude bez Stárkové. Zkolabovala kvůli covidu-19

„Snažíme se naše účinkující chránit, stejně jako celý štáb. Doba je opravdu komplikovaná. Testování, měření teploty, respirátory, ochranné štíty. Natočit další epizodu je týden od týdne složitější. Přesto cítíme vůči divákům show Tvoje tvář má známý hlas velký závazek a děláme maximum pro to, abychom mohli točit dál,“ říká kreativní producentka pořadu Simona Matásková.

Ještě před pár týdny Erika Stárková na sociálních sítích sdílela příspěvek kolegyně ze show Báry Basikové, v němž se zpěvačka rozhořčila nad opatřeními týkajícími se šíření koronaviru a vyzvala své sledující, aby se vzpamatovali. Podle Basikové říkají odborníci něco jiného než politici a média. To, že v Česku zemřelo s covidem dvě stě lidí, nepovažovala za katastrofu.

Stárková k tomu přidala svůj názor proti plošnému očkování a vyzvala lidi, aby nesledovali negativní zprávy v televizi. „Já nemám TV doma 21 let!!! Namísto toho cvičím, medituji, chodím do přírody , jsem mezi lidmi, kteří jsou pozitivní a snažím se pracovat na sobě, abych neuvěřila VŠEMU, co mi kdo řekne. Abych se vždy rozhodovala podle sebe - svého srdce - hlasu mé Duše,“ napsala herečka na Instagramu 19. září.



Když Erika Stárková zkolabovala a odvážela ji záchranná služba, tvůrci nevěděli, že jde o covid-19. Herečka naštěstí ten den ještě netrénovala, vše se stalo těsně před začátkem natáčení.

„Když bylo jasné, že se Erika nemůže na natáčení vrátit, stáli účinkující a štáb před rozhodnutím, zda se epizoda natočí nebo se natáčení zastaví. Přijali jsme další opatření, ti, kteří přišli s Erikou do bezprostředního kontaktu, byli neprodleně posláni do karantény a za necelou hodinu jsme vymysleli náhradní plán tak, aby natočení epizody nebylo ohroženo,“ řekla Matásková.

Zaskočili Ondřej Sokol, Eva Burešová i Aleš Háma a snažili se pomoct. Nyní mají všichni karanténu za sebou, jejich testy jsou negativní a měli by natáčet dál.



Kromě herečky Eriky Stárkové v show vystupují Jitka Čvančarová, zpěvačka Bára Basiková, modelka Andrea Kalousová a zpěváci Martin Schreiner, Albert Černý, Jordan Haj a Bořek Slezáček.