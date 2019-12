Už nikdy jsem nechtěla jít před kameru, prozradila Emília Vášáryová

„Víte, já jsem si nějakou chvíli na přemýšlení, zda do toho jít, pro sebe dala. Už dříve jsem se totiž rozhodla, že už nikdy nepůjdu před kameru. Ale člověk míní a život mění. Prostě to dopadlo jinak,“ uvedla Emília Vášáryová.

Nakonec ji přesvědčila dobrá společnost hereckých kolegů, scénář a filmový štáb. V neposlední řadě také Vysoké Tatry, které jsou její celoživotní láskou.

„Jezdím tam už padesát let, tak proč nevyrazit i pracovně. A bylo to. A ještě něco vám řeknu, pojedu tam i v závěru tohoto roku, od 22. do 27. prosince, užiji si to tam a nebudu muset doma smažit rybu. Je to dárek od mé rodiny,“ s úsměvem vysvětlila herečka.

Její filmovou kolegyní je Táňa Pauhofová, která si natáčení pochvalovala. Film Šťastný nový rok představuje řadu podob lásky, podle toho, jak kdo k ní přistupuje.

„My jsme byli tým lidí, který se sešel už na seriálu Milenky, a když přišla nabídka, že bychom se mohli opět setkat při jiné příležitosti na horách a zahrát si v příjemném filmu, který potěší a pohladí, tak jsme si řekli, jdeme do toho. Sešla se tu při natáčení tedy velice dobrá parta lidí před kamerou i za ní a i příběhy, které film nabízí, určitě potěší,“ řekla po novinářské předváděčce Pauhofová.

V romantické komedii režiséra Jakuba Kronera se představí také Zuzana Norisová, Jakub Prachař, Jiří Bartoška, Ján Koleník, Anna Kadeřávková nebo Petr Vaněk.

„Chtěl jsem si zahrát s Jakubem Prachařem, a to se mi v tomto filmu splnilo. Je to taková lehká, milá komedie, která nás bavila. Je o vztazích, lásce, o překvapivých jiskřeních a kromě nás herců si v něm zahraje i živý medvěd. Myslím si, že nejen mně, ale všem, kdo se kolem Šťastného nového roku pohybovali, se natáčení líbilo a věřím, že se tato komedie bude zamlouvat i českým divákům,“ nechal se slyšet Vaněk.