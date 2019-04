Emilia Clarke ze Hry o trůny ukázala poprvé fotky po operaci mozku

V rámci rozhovoru pro pořad Sunday Morning televizní stanice CBS se Emilia Clarke podělila se svými příznivci o několik fotografií z nemocnice pocházejících z doby, kdy jí v roce 2011 v jejích čtyřiadvaceti letech poprvé operovali mozek kvůli výduti mozkové tepny.



„První operaci jsem nějak zvládla. Před tou druhou jsem však již ztrácela všechen optimismus. Lékaři naznačili, že po operaci mohu mít problémy například s periferním viděním nebo soustředěním. Měla jsem strach, že už nikdy nebudu moci hrát. V seriálu Hra o trůny představuji neohroženou hrdinku, matku draků Daenerys. V reálu jsem si však díky tomu, čím jsem procházela, hodně rychle uvědomila, že rozhodně nejsem nesmrtelná,“ svěřila se herečka.

Emilia Clarke přežila od začátku roku 2011 dvě život ohrožující krvácení do mozku. „Téměř jsem přišla o svou mysl i o život. Nikdy jsem o tom nemluvila veřejně, ale teď nastal ten správný čas,“ uvedla herečka v eseji A Battle for My Life publikované koncem března v americkém magazínu The New Yorker.

Krátce poté, co Clarke dotočila první řadu seriálu Hra o trůny, zkolabovala při cvičení. Magnetická rezonance následně potvrdila, že jde o aneurysma, tedy výduť mozkové tepny, která vyžaduje okamžitou operaci. Následně strávila herečka čtyři dny na jednotce intenzivní péče a týden na pooperačním oddělení.



Závěrečná řada seriálu Hra o trůny startuje již tuto neděli 14. dubna.