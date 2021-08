Pět let v jedné roli. Musel jsem poznat Zátopka i sám sebe, říká Václav Neužil

Vybavíte si chvíli, kdy vám režisér David Ondříček nabídl, abyste hrál Emila Zátopka?

No jistě. Bylo to v roce 2013. Znali jsme se ze společné práce u nás v Dejvickém divadle. Přišel za mnou s tím, že o tom filmu uvažuje a domnívá se, že bych měl Emila hrát právě já.

Co vy na to?

Jako herec jsem byl samozřejmě potěšený, ale zároveň mě to trochu zaskočilo. Neviděl jsem v sobě žádné styčné body, které bych s Emilem měl. Zeptal jsem se Davida, jestli má nějaké alternativy, a on mi řekl, že Zátopka vidí ve mně. Těžko říct, jestli měl v hlavě ještě někoho jiného. Dodal, abych se začal pomalu připravovat, i když je dost času. Nakonec toho času bylo víc, než kdo čekal.