Zápal plic, horečky a nálož kortikoidů, popisuje Ridi nákazu covidem

Emanuele Ridi zkoušel v minulosti podnikat i s oblečením, ale to nevyšlo. „Momentálně mám dvě restaurace. Jednu na Praze 5 a druhou na Praze 1. Přežít v době covidu bylo poměrně náročné. I teď chodí oproti dřívějšku stále maximálně jen přibližně padesát procent lidí,“ popisuje v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou na ÓČKU.



Jídlo s sebou takzvaně do krabiček se rozhodl prodávat jen v jedné ze svých restaurací. „U italského jídla je to složité. Těstoviny musí být čerstvé a teplé, rozhodně ne doma ohřívané. Jediné, co se dalo dávat s sebou je pizza. Když se doma v troubě ohřeje, ještě to jde. Druhou restauraci jsem raději na sedm měsíců zavřel,“ vysvětluje Ridi.

Během rozhovoru popsal podnikavý Ital také vlastní zkušenost s onemocněním covid-19. „Skončil jsem v nemocnici v Motole. Původně jsem myslel, že to doma vyležím s paraleny a podobně. Bohužel to nestačilo, celý týden jsem měl horečky. Dopadlo to tak, že jsem musel jednoho dne volat sanitku, protože už horečky byly přes čtyřicet,“ vzpomíná.

„Když mě v nemocnici přijali, už jsem měl oboustranný zápal plic. První tři dny jsem dostával nálože kortikoidů a nedařilo se srazit horečku. Celkem jsem v nemocnici ležel jedenáct dní, měl jsem těžší průběh nemoci,“ říká šéfkuchař.

„Nebylo to příjemné, uzavřená místnost bez kliky, nemohl jsem nikam. Sám v pokoji jsem ležel a koukal do stropu. Měl jsem tehdy čas přemýšlet o všem možném, o celém životě. Říkal jsem si, co bych mohl změnit a že bych už se neměl tolik nervovat a podobně. Po pár měsících se teď samozřejmě všechno vrátilo do starých kolejí a člověk na ta předsevzetí trochu zapomíná,“ dodává Emanuele Ridi.

