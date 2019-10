České ženy jsou hezčí než Italky, je přesvědčen Emanuele Ridi

Manželka Emanuela Ridiho Jana byla také z Čech, proto není divu, že si naši vlast zamiloval. „České ženy jsou krásné. Jsou hezčí než Italky,“ přiznal kuchař, který se nedávno rozešel s tanečnicí Lucií Hunčárovou. Aktuálně si užívá single život a prozatím mu nic nechybí. „Vše ukáže čas. Zda bude má přítelkyně v budoucnu opět Češka, to se uvidí,“ podotkl.

Oko na krásné ženy však má, a proto neměl problém uspořádat tiskovou konferenci soutěže krásy ve své nové restauraci.

„Se soutěží Miss & Mr. Look Bella spolupracuji už několik let. Majitel modelingové agentury Martin Špaček je můj dlouholetý kamarád,“ řekl Ridi, který možná usedne i do poroty. Finále, které se koná 30. listopadu v Klementinu, se pokusí stihnout. „To víte, práce v restauraci je náročná. Určitě neuvidím castingy, které se konají celý říjen.“



A jaká by podle něj měla být hlavní kritéria vítězky? „Určitě by měla splňovat výšku a mít 90-60-90,” přiznal Ridi s tím, že z nové partnerky, která by měla podobné míry, by nebyl vůbec smutný. Sám měl údajně v minulosti míry také dobré, ale k modelingu by ho nikdo nepřemluvil. „Mé roky jsou už dávno pryč a jediné molo, které jsem v životě poznal, je to plavecké,“ směje se.

Aktuálně se kuchař věnuje hlavně své nové restauraci, kterou vybudoval. „Půl roku jsem to rekonstruoval. Byl to velký oříšek. Na víc restaurací bych už neměl vůbec čas. Člověk tu totiž musí být pořád, aby to fungovalo,“ dodal Ridi.

VIDEO: Emanuele Ridi v Show Jana Krause (2017):