Elon Musk: V životě našeho syna X AE A-Xii hraje větší roli má partnerka

„Víte co, miminka jsou takové malé stroje, které převážně jen jedí a vylučují. V tuhle chvíli toho proto s mým nejmladším synkem ještě moc podnikat nemůžu,“ svěřil se Elon Musk v aktuálním rozhovoru pro deník The New York Times.



„Grimes má zatím v životě našeho syna mnohem větší roli než já,“ řekl miliardář, který svou extravagantní partnerku v minulosti nazval jako jedinečnou a jednu z nejzajímavějších lidí, které v životě poznal.

„Až kluk trochu vyroste, budu se moci mnohem více zapojit i já sám. Myslím, že spolu podnikneme něco podobného, co jsme dělali s mými dalšími dětmi,“ těší se Musk.

„Pokud pojedu například kvůli Tesle pracovně do Číny, vezmu všechny děti s sebou a podíváme se na Velkou čínskou zeď. Nebo vyzkoušíme nejrychlejší čínský bullet train z Pekingu do Si-anu a omrkneme tam terakotové vojáky,“ popisuje šéf automobilky Tesla a vesmírné společnosti SpaceX.

Elon Musk má kromě letošního nového přírůstku do rodiny pět dalších synů z předchozího vztahu. Jeho první syn Nevada tragicky zemřel v roce 2002 v pouhých deseti týdnech života na syndrom náhlého úmrtí kojenců, při kterém dítě přestane náhle dýchat.

Grimes a Musk se poprvé objevili na veřejnosti jako pár na přehlídce v newyorském Metropolitním muzeu v květnu 2018, což tehdy překvapilo jak svět hudby, tak svět podnikání. Kanadská hudebnice se tehdy pochlubila náhrdelníkem ve tvaru loga Tesly.



Musk byl již ženatý s kanadskou spisovatelkou Justine Wilsonovou, která byla jeho láskou na univerzitě a s níž má pět synů. Později se dvakrát oženil a dvakrát rozvedl s anglickou herečkou Talulah Rileyovou.