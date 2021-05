Miliardář Elon Musk oznámil, že má poruchu autistického spektra

Zatímco agentura AP Muskovo vystoupení označila za kombinaci pokory a arogance, podle agentury Reuters devětačtyřicetiletý šéf automobilky Tesla a zakladatel vesmírné společnosti SpaceX přišel do pořadu podpořit svou obchodní značku.

„Moderovat Saturday Night Live je skvělé, a to myslím vážně. Někdy, když něco řeknu, musím dodat, že to myslím vážně,“ uvedl Musk, kterému se vytýká, že mluví příliš monotónně. Zároveň řekl, že je první moderátor tohoto pořadu s Aspergerovým syndromem - nebo alespoň prvním, který to přiznal.

Podle AP je to patrně poprvé, co úspěšný podnikatel veřejně řekl, že trpí touto lehkou formou autismu, která mimo jiné ztěžuje vytváření sociálních kontaktů.

V jedné ze scének Musk hrál fiktivního finančního analytika. Zmínil i digitální měnu dogecoin a se smíchem připustil: „Jo, je to podfuk“. Měna se po odvysílání pořadu na kryptoměnové burze Binance propadla o 28 procent, píše Reuters.

Musk v živě vysílaném pořadu nešetřil vtipy na svůj účet, což Reuters přičítá i scénáristům show, kteří se snažili často výstřední Muskovo vystupování pro televizi uhladit. „Všem, které jsem kdy urazil, chci říct, že jsem přišel s novou verzí elektroaut a vysílám lidi na Mars ve vesmírné raketě. To jste si mysleli, že budu normální, pohodový chlápek?“ prohlásil Musk.



Rozhodnutí slavné show obsadit do role hostujícího moderátora Muska se setkala s kritikou. Podle některých SNL v době velké finanční nerovnosti způsobené pandemií covidu-19 oslavuje neuvěřitelně bohatého muže a člověka, který na twitteru zlehčoval závažnost koronaviru.

Musk je pravděpodobně nejbohatší moderátor, který se v televizním pořadu kdy objevil. Forbes jeho jmění odhaduje na 151 miliard dolarů (přes tři biliony korun). Ve čtyřicetileté historii show však není prvním zámožným podnikatelem. V roce 1996 to byl vydavatel Steve Forbes a v letech 2004 a 2015 bývalý americký prezident Donald Trump. Státník se od svého nástupu do funkce v roce 2016 stal hlavním terčem politických vtípků a skečů.