Jaké bylo dětství v Kazani?

Vyrůstala jsem tam do tří let, pak jsme se přestěhovali do Moskvy. V 90. letech to bylo menší provinční, nepříliš hezké město, ale postupně hodně prokouklo. Stalo se jedním z center Ruska. Pro mě je to nostalgický domov, protože ten skutečný je pro mě teď Praha. Do Kazaně jezdím každé léto, protože tam mám prarodiče. Mám krásné vzpomínky na dětství – byla jsem velmi milované dítě, kterému se všichni věnovali. A já byla příšerný uzurpátor...