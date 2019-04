Autorka Jíst, meditovat, milovat po smrti partnerky opět žije s mužem

Spisovatelka po rozvodu v roce 2016 oznámila, že je lesba. Jejím současným přítelem je britský fotograf Simon MacArthur. Gilbertová se tím pochlubila na sociálních sítích.

„Drazí: V mém životě nastal krásný jarní den, život kolem je plný znovuzrození a obnovy. Zdá se, že je to ta pravá chvíle, abych vám řekla, že jsem zamilovaná. Prosím, seznamte se s mým miláčkem, panem Simonem MacArthurem,“ uvedla ke společné fotce na Instagramu.

Gilbertová a MacArthur se dlouhá léta kamarádili a fotograf byl blízkým přítelem její zesnulé partnerky, což spisovatelka považuje za obzvláště pozoruhodné.

„Žili spolu v Londýně před více než 30 lety a měli se rádi jako sourozenci. To, jak si dokážete představit, pro mě hodně znamená. Později jsme si se Simonem našli cestu k sobě,“ napsala.

Ačkoli si je vědomá, že některým příznivcům se její nový vztah nemusí zdát ideální, zejména po smrti její partnerky, věří, že ji pochopí. Zveřejněním vztahu chce pomoci lidem v podobné životní situaci.

„Zemřel vám milovaný člověk a mysleli jste si, že už se nikdy nezamilujete, ale přitahuje vás někdo nový, a nejste si jisti, jestli je to v pořádku? Já vám říkám, že je to OK. Vaše srdce je obří katedrála. Nechte ji otevřít, nechte ji milovat,“ prohlásila. „Nedovolte, aby vám vaše krásná věrnost vůči zemřelému znemožnila zažít klady a zápory vašeho krátkého, smrtelného, ​​drahocenného života. Je v pořádku žít a milovat.“

Dodala také, že je i přes vyšší věk normální cítit se coby zamilovaná znovu na 16 let. Srdci podle spisovatelky nerozkážete ani v případě, že jste kdysi milovala muže, pak ženu, a nyní opět muže.

„Milujte, koho milujete. Je to vše v pořádku, nedá se to ovládat, a je to dobrodružství, které bych nerada propásla. To je vše, co jsem chtěla říct. A také, že vás všechny miluji,“ dodala autorka, podle jejíhož románu vznikl v roce 2010 film s Julií Robertsovou v hlavní roli.