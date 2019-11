Po Praze uspěl i v Paříži. Chamula vyhrál světové finále modelingové soutěže

„Mám z tohoto úspěchu obrovskou radost. Potvrzuje to pozici soutěže projektu Elite Model Look jako nejúspěšnější platformy hledání nových tváří na Slovensku a v Čechách. Andrej svým vítězstvím navázal na úspěchy celosvětových vítězek z Čech a Slovenska. Velmi mu přeji tento skvělý start ve vrcholovém modelingu,“ řekl šéf modelingové agentury Saša Jány.

Světové finále Elite Model Look se po třiceti letech vrátilo do mekky módy, Paříže. Do francouzské metropole se sjeli finalisté z celého světa, kteří v průběhu několikadenního soustředění absolvovali workshopy, focení, přednášky o práci se sociálními médii a zdravém životním stylu a trénovali chůzi a choreografii pod vedením profesionálů z oboru.

Finalisté byli ubytování v luxusním Hôtel du Louvre v samotném centru Paříže. Ve finálový večer, který se konal v pondělí v Palais de Tokyo, se na hudebně-módní show všichni finalisté představili porotě a 400 vybraným hostům.



Spolu se Slovákem Andrejem Chamulou obsadila první místo Yireh Fernanda z Dominikánské republiky. V nové sekci Digitální tvůrce zvítězila Laetitia Ky z Pobřeží slonoviny.

Deset nejlepších dívek a pětice mladých mužů získali dvouleté garantované kontrakty s agenturou Elite v celkové výši v přepočtu osmnáct milionů korun.



Česká a slovenská krása boduje ve světě

Už v roce 1994 uspěla na světové soutěži Češka Martina Týčová, která na Ibize skončila třetí. Slovenka Viera Schottertová se v roce 1997 ve Francii probojovala na druhé místo. O rok později skončily ve francouzském Nice Linda Nývltová ze Slovenska a Alžběta Syrovátková z Česka společně na třetí příčce.

V roce 2000 světové finále soutěže Elite Model Look v Šanghaji vyhrála Češka Linda Vojtová. Slovenka Alena Martanovičová tenkrát skončila na druhém místě. Slovenka Denisa Dvončová se stala světovou vítězkou soutěže v Singapuru v roce 2003. Česko opět bodovalo v roce 2007, kdy v Marrákeši vyhrála Denisa Dvořáková. O rok později se finále modelingové soutěže konalo v Praze a Češka Hana Jiříčková skončila třetí.

Linda Vojtová (2000) Barbora Podzimková (2014) Jana Tvrdíková (2016)

V roce 2010 v Šanghaji obsadila Slovenka Karin Savková třetí příčku. Další rok se finále opět konalo v Šanghaji a na druhém místě skončila Češka Lenka Hanáková. Rok 2013 byl pro Česko opět vítězný, když v čínském Šen-čenu vyhrála Eva Klímková, a v roce 2014 na stejném místě opět zvítězila Češka Barbora Podzimková. Slovenka Lea Novosedliaková se v roce 2015 v Miláně umístila na druhé příčce. Češka Jana Tvrdíková v roce 2016 v Lisabonu světové finále vyhrála.



Bodovali i modelové. V roce 2014 skončil Čech Josef Utěkal na světovém finále na třetím místě a o rok později byl Kristian Černík druhý.