Když dvacet večerů lezete lidem do obýváku, má to vliv, říká Balzerová

„Když dvacet večerů lezete lidem do obýváku, v době, kdy nebylo na co koukat, má to velký vliv. Navíc ten formát sám o sobě, tedy seriál, byl zcela v začátcích a z prostředí, které každého zajímalo, neboť každý byl někdy pacient. A každého zajímalo, jak ti doktoři žijou,“ řekla o Nemocnici na kraji města.

Seriál z pera Jaroslava Dietla slavil ohromný úspěch nejen v tehdejším Československu, ale i v Německu. „My jsme natočili třináct dílů a dalších sedm si následně objednala německá produkce. Za to byla Československá televize, respektive jedno studio vybaveno úžasnými, malinkými kamerami. V té době jsme totiž měli ohromná monstra, která se musela složitě korigovat. A najednou se tam objevily takové krásné křehké kamery, které se daly vzít do ruky,“ prozradila.

V letech 2012 až 2016 byla Eliška Balzerová ředitelkou Divadla na Fidlovačce, kde předtím patnáct let působila jako herečka. „Řídit divadlo bylo dobrodružné. Než jsem se chopila ředitelování, všechny lidi z divadla jsem si svolala. Seděli jsme v hledišti a já jsem se jich zeptala, jestli mě chtějí. A oni souhlasili, protože bylo zapotřebí, aby to vzal někdo věkově odpovídající a také někdo, kdo v tom byl zaangažovaný od počátku,“ řekla.

Co obnáší vést divadlo, přiblížila na příkladu kolegyně Jiřiny Jiráskové, která byla deset let ředitelkou Divadla na Vinohradech. „Jednou jsem seděla s Jiřinou v její pracovně a ptala jsem se jí, jak se má v nové funkci. Ona mi odpověděla: ‚Nikdy jsem netušila, že ředitelování divadla je o toaletních papírech a čistých záchodech.‘ Všechno zkrátka musí projít ředitelnou a na té Fidlovačce to taky bylo tak trochu o tom. Zároveň jsem i hrála, ale nové role už jsem si nepřidělovala,“ řekla s tím, že její působení skončilo kvůli financím, kdy divadlu nebyl přidělen grant.

„Bohužel bych bez peněz nemohla zkoušet další hry a soubor by zakrněl. Měla jsem tam mladé lidi, kteří chtěli hrát. A na nové věci jsou potřeba peníze, které jsme neměli. Mohli jsme ještě několik let stagnovat a hrát starý repertoár, fungovat z podstaty, ale to jsem nechtěla,“ dodala.