Dvacet kilo dole, pochlubila se hubnutím zpěvačka Elis Mraz

„Dvacet kilo dole. Fotka z poslední dovolené byla pro mě ta průlomová, kdy jsem si řekla, že takto už to prostě dál nejde. První, co jsem musela vyřešit, bylo jídlo,“ napsala Eliška Mrázová na Instagramu k fotografii před a po zhubnutí.

„Nechala jsem si sestavit jídelníček na míru podle své krve. Není to žádná dieta, ale životní styl. Když ho následuješ, nepřibereš. Mám před sebou ještě deset kilo a pak budu spokojená. Ale skvěle se cítím už teď. Vyčistila se mi pleť, mám víc energie, nejsem vůbec nateklá, užívám si každé jídlo mnohem víc než předtím a hubnu. Zatím jen jídlem,“ píše zpěvačka, která vážila na začátku hubnutí v lednu při svých 160 cm výšky přibližně 90 kilogramů.

V dalším příspěvku pak poděkovala všem za podporu a milé komentáře. O tom, že změní svou životosprávu a vztah k jídlu, prý mluvila v minulosti tak dlouho, že už jí nikdo ani nevěřil. „A já se vlastně ani nedivím. To, jak jsem se chovala sama k sobě, bylo strašné. Bohužel, každý se stresem v životě bojuje jinak. Pro mě to bylo jídlo. Jediná věc, na kterou jsem se během dne těšila,“ přiznala rodačka z Ostravy s tím, že si svým způsobem dala druhou šanci.

Držitelka ocenění Objev roku v anketě Český slavík Mattoni 2014 prý přestala pít alkohol, objednávat si hotové jídlo z restaurací a naopak přidala pohyb. Začala všude chodit pěšky. Každé ráno vyráží z domova o půl hodiny dříve, aby zvládla minimálně svých pět kilometrů chůze denně.



„Řekla jsem si, že buď to bude cesta do pekel, nebo se dám dohromady a zanechám své staré já minulosti. A najednou jsem nad tím už ani nemusela přemýšlet. Prostě jsem v tom jela a začala mít radost z věcí, které pro mě kdysi byly úplně passé. Možná i v tom byl ten rozdíl. Tentokrát jsem to nedělala kvůli tomu, že mi společnost říkala, že jsem tlustá. Vlastně jsem si na to i zvykla. Změna přišla až tehdy, když jsem to začala chtít já sama,“ dodala spokojená zpěvačka.

VIDEO: A Thousand Years - Christina Perri (cover Elis Mraz & Naty Halouzková):