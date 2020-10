První paralympionička na titulce pánského magazínu Playboy šla do naha

„Jsem první sportovkyní paralympioničkou na titulce Playboye. Takovou nabídku jsem nemohla odmítnout, jsem za ni velice vděčná a vážím si jí,“ napsala k fotografii na Instagramu Elena Krawzowová.



VIDEO: Elena Krawzowová jako hvězda magazínu Playboy:

Úspěšná plavkyně a majitelka dvou zlatých medailí ze světových šampionátů a stříbra z olympiády v Londýně z roku 2012 trpí poruchou zraku, takzvanou Stargardtovou chorobou. Jedná se o dědičné onemocnění sítnice, kvůli kterému sportovkyně vidí jen ze tří procent.

„Ráda bych vyzvala společnost k většímu pochopení a podpoře postižených lidí. Různorodost je součástí společnosti a tolerance nás posouvá dál a pomáhá nám všem. Hendikepovaní lidé by měli dělat vše, co ostatní. Nesmějí mít pocit, že by se měli raději skrývat,“ napsala Krawzowová s tím, že se rozhodla svléknout pro německé vydání Playboye proto, aby motivovala všechny, kteří mají strach z toho, že jim jejich zdravotní postižení znemožní splnění osobních snů.

„Tyto dva dny, v průběhu kterých jsme fotili, pro mě byly úžasnou zkušeností. Vždycky jsem si přála vyzkoušet si, jaké to je, být profesionální modelkou. Užili jsme si spoustu legrace. A zpětná vazba od mnohdy pozitivně šokovaných fanoušků mě potěšila,“ prozradila rodačka z Kazachstánu.

Elena Krawzowová doufá, že se příští rok zúčastní paralympijských her v Tokiu. Ty by se měly konat ve dnech 24. srpna až 5. září. Letos byla sportovní událost kvůli šíření koronaviru a s ním souvisejícími opatřeními zrušena.