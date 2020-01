Zpěvák kapely Eddie Stoilow boural. V autě byla i jeho partnerka se synem

Vcera vecer jsme jeli s rodinou z lazni v nemecku. Zacalo chumelit. Presto ze jsem jel 30km auto odjelo samovolne do boku, nakoplo nas svodidlo a sli jsme 1 a pul krat pres strechu. Popraskalo sklo, a chaos. Hlavni je ze jsme vsichni v poradku. Zadny alkohol, pomala jizda, a stejne si to dedalo co chtelo. Jen pro varovani, jezdete opatrne , a milujte se kazdy den. Chris byl frajer, jeste se staral o me v sanitce, a o Lucie Horčičková ani nemluvim ktera vykopla u sebe sklo aby mohla hned s malym ven vzhuru nohama. Dekuju Milan Heidler za rychlej prijezd brasko. Jako vzdy. Milujte se kazdy den. BTW: shanim odvoz dnes Zelezna Ruda Praha