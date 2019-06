Fanynky komentují mé nahé tělo, svěřil se představitel Edy ze seriálu Most!

„Má role byla komplikovaná asi jen kvůli zvláštnímu přístupu k sexu,“ okomentoval Michal Isteník ztvárnění postavy Edy v seriálu Most!



Herec se prý každé ráno ujišťuje ve svém občanském průkazu, že je opravdu Michal Isteník, neboť jakmile vyjde na ulici, všichni na něj volají: Edo! Snaží se prý trochu bojovat s tím, aby nebyl, co se další herecké práce týče, zařazený do nějaké šablony své úspěšné seriálové postavy. „Doufám, že nezůstanu na vždy jen Edou,“ přeje si Michal Isteník.

„V soukromí to naštěstí žádný dopad nemá,“ ujišťuje herec. Následně však připouští, že mu přišlo do divadla po odvysílání seriálu Most! několik podivných dopisů. „Přišlo mi třeba psaní, kde byla fotka pisatelky, a také poznámka, že mám hezkou pižku nad zadečkem,“ svěřil se herec. Ten hned napoprvé ukázal divákům u obrazovek všechno, co mohl. Je přesvědčený o tom, že nahé ženské tělo je v zásadě krásné, takže na rozdíl od toho mužského bude vždy působit dobře.

„Proto dneska všichni chlapi posilují. Ale mě to nebaví. Málokdy si ve fitku s někým pokecám. Navíc mi to tam smrdí a nutridrinky mi nechutnají,“ vysvětluje s ironií v hlase Isteník, který se nestydí za to, jak ho pánbůh stvořil, a místo posilování se prý raději jde projít do parku.

Jan Kraus dobře odhadl Michala Isteníka i v tom, že příliš neholduje moderním technologiím. „I já mám svou mailovou adresu a chytrý telefon,“ konstatuje herec. „Ovšem třeba ve facebooku jsem nikdy nejel. Také hodně fotím, i na mobil. Ale neumím to nikam umístit“, říká. S počítačem si však prý rozumí docela dobře. Veškeré texty dokonce píše jen na něm, protože se mu prý od dětství strašně třesou ruce a má nemožný rukopis.

