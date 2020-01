Sami jste tlustí, vzkázal Sheeran fanouškům. Přiměli ho zhubnout 26 kilo

Ed Sheeran se během posledních dvou let dokázal dostat ze svých 102 kilogramů na 76. „Přestal jsem kouřit, zamiloval si běhání a kila šla rychle dolů, svěřil se zpěvák v rozhovoru pro podcast Behind The Medal.

V roce 2017 se prý dokonce psychicky zhroutil, když ho sledující na Twitteru zesměšňovali kvůli jeho silnější postavě. Sociální síť dokonce tehdy opustil. Dnes tvrdí, že minimálně polovina lidí, kteří se mu vysmívali, byla sama obézní.



„Nikdy jsem neměl ze své váhy mindráky. Až lidé mě upozornili, že nejsem právě hubený. A podvědomě jsem pak na to začal často myslet. Všechno to však pramenilo z mindráků dotyčných lidí, kteří mě osočovali. Bývá to tak, že když je někdo sám se sebou nespokojený, často nic nedělá, ale raději místo toho ukazuje prstem na druhé. Sami jste tlustí. Polovina lidí, která poukazovala na to, že jsem tlustý, je nejspíš sama obézní,“ postěžoval si zpěvák.

Sheeran přiznal, že nejvíce přibíral kvůli pití alkoholu. „Když jsem přišel do hospody, dal jsem si pravidelně klobásky s bramborovou kaší, koláč, pudink a k tomu spoustu piv. A vůbec jsem při takové životosprávě necvičil,“ vzpomíná Sheeran, který momentálně nepije, nekouří a denně sportuje.

Hudebník přiznal, že se v minulosti často srovnával s vrstevníky, kteří byli v lepší formě než on. „Jsem stejná věková skupina jako například kluci z One Direction a Justin Bieber. Všichni měli vždycky na břiše pekáč buchet, tak jsem si říkal ‚a sakra, takhle bych měl asi podle lidí vypadat‘, uzavřel debatu o svém vzhledu současný nejbohatší britský umělec mladší třiceti let.

Ed Sheeran oznámil koncem srpna minulého roku po ukončení světového turné Divide, v rámci kterého zavítal i do Prahy, více než roční přestávku. Turné vydělalo britskému muzikantovi stovky milionů liber. Sheeran se svěřil s tím, že rok a půl bude nyní odpočívat, nabírat síly a inspiraci pro nové písničky a další album. Do začátku roku 2021 prý o něm nebude slyšet a stáhne se ze světa showbyznysu.



„Pracoval a koncertoval jsem nonstop od roku 2017. Dopřeji si přestávku, během které chci cestovat, psát a číst. Během následujících měsíců se až do mého návratu nebudu věnovat ani svým profilům na sociálních sítích,“ napsal zpěvák v příspěvku na Twitteru.