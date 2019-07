Přetrhal jsem pouta s přáteli, říká o psychických potížích Ed Sheeran

„Nemám rád, když je kolem mě velké množství lidí. Což je celkem ironie, protože na svých koncertech hraji mnohdy pro desetitisíce fanoušků. Občas mám kvůli tomu až klaustrofobické stavy,“ řekl Ed Sheeran v rozhovoru pro britský deník The Sun.



„S úzkostmi v mnoha podobách bojuji doslova každý den. Na tom, aby se to zlepšilo, pracuji už osm let. Snažím se občas odtrhnout od reality. Zbavit se na čas svého mobilu a nekontrolovat dvakrát denně e-maily. Došlo to tak daleko, že jsem dokonce přetrhal pouta s většinou svých přátel. Nechal jsem si jen ty, u kterých mám pocit, že jim mohu stoprocentně věřit,“ pokračuje úspěšný muzikant.

Ed Sheeran přiznává, že o jeho psychickém stavu začala média spekulovat poté, co zakázal, aby ho lidé na veřejnosti natáčeli. „Nemám problém se bavit s lidmi. Vadí mi však, když na mě lidé jen zírají a natáčejí si mě. Nepřipadám si pak jako člověk. Pokud chcete, přijďte za mnou a povídejte si se mnou. I v případě, že se neznáme, udělejte to,“ vzkázal zpěvák svým fanouškům.

Sheeran prozradil také to, že v restauracích žádá vždy soukromý salónek, aby se mohl se svou manželkou Cherry Seabornovou (27) v klidu najíst. „Když jíte a někdo si vás při tom natáčí, připadáte si jako zvíře v zoologické zahradě. Nechci si stěžovat. Mám skvělou práci i život. Jen se chci zkrátka vyhnout některým situacím, pokud je to jen trochu možné,“ dodává zpěvák.

Svou partnerku Cherry zná již ze střední školy z dob, kdy byli pouze přáteli. Manželka inspirovala Sheerana k složení několika jeho nejslavnějších písní včetně hitů Shape of You a Perfect.

Britská média nedávno informovala, že Sheeran se začal izolovat ve svém sídle v Anglii, kde si zbudoval i soukromou hospodu. Do té chodí údajně podzemním tunelem, aby ho přitom nikdo nespatřil. Výčep ve stodole původně postavil pro sebe a přátele, jenže většinu z nich nyní odřízl ze svého života.

Uzavřený na svém panství v Suffolku se prý děsí každého člověka, který se s ním chce vyfotit. „S některými lidmi si krátce mile popovídáte a je to opravdu hezké. Na konci však spadnete z růžového obláčku na zem, když se vás ten člověk zeptá, zda se s vámi může vyfotit a vy se tak opět stanete jen něčím nástrojem pro získávání lajků na Instagramu,“ svěřil se zpěvák.

Počátkem roku se Sheeran v rozhovoru pro kampaň Love Music Hate Racism svěřil s tím, že byl terčem šikany už od chvíle, kdy začal chodit do školky. „Byl jsem koktající, brýlatý zrzek. Ještě horší to bylo později na základní škole. Nesnášel jsem to tam. Plakal jsem každý den. Denně jsem čelil zlým narážkám a poznámkám spolužáků. Byl jsem pro ně zkrátka divný,“ postěžoval si muzikant.