Ed Sheeran se před Vánocemi tajně oženil. Vzal si svou školní lásku

Podle deníku The Sun se svatba konala na Edově venkovském sídle v Suffolku. Neúčastnili se jí žádní slavní přátelé muzikanta a mezi svatebčany byli údajně jen nejbližší příbuzní.



„Ed se oženil jen pár dní před Vánocemi. Bylo to velmi klidné, jen Edovi nejbližší přátelé, které zná celý život, pár příbuzných a kněz. Bylo tam celkem kolem čtyřiceti lidí. Žádná Taylor Swiftová, žádní producenti z nahrávacích firem, žádná šlechta nebo celebrity. Ed nechtěl kolem své svatby žádný povyk. Přál si, aby celý obřad byl takovou intimní maličkou zimní svatbou. Je úžasné, že někdo jako on, kdo patří mezi největší popové hvězdy dneška, byl schopen vše utajit a v klidu se oženit, aniž by kdokoli doteď cokoli tušil,“ uvedl Sheeranův přítel v rozhovoru pro britský deník The Sun.

Ed Sheeran a jeho o dva roky mladší manželka Cherry Seabornová prý mají v plánu uspořádat pro širší okruh přátel letní oslavu v Suffolku. Ta má být ve stylu letního festivalu, píše deník.

„Bude se tam jen zpívat a tančit. Tam můžou konečně pozvat Taylor a ostatní kolegy. Producenty i přátele z královské rodiny,“ dodal zdroj. Zásnuby se Seabornovou ohlásil Sheeran prostřednictvím instagramu už loni v lednu.

Zpěvák, skladatel a textař Ed Sheeran je považován za jednu z nejvýraznějších osobností současné hudební scény. Získal několik cen Grammy, Brit Awards a řadu dalších prestižních ocenění. Na konci roku 2017 obdržel Řád britského impéria za své aktivity v oblasti hudby a charity. Do Prahy přijede v rámci svého evropského turné Divide 2019.