Ed Sheeran je tatínkem. Miminko dostalo neobvyklé druhé jméno

Šťastnou novinu zpěvák s chotí zveřejnili na sociálních sítích, kde sdíleli fotku s malými ponožkami na barevné dečce.

„Ahoj! Jen rychle, protože mám několik novinek, o které jsem se s vámi chtěl podělit... Cherry s pomocí úžasného porodního týmu minulý týden porodila naši krásnou a zdravou dceru,“ napsal Ed Sheeran na Instagramu.

„Úplně jsme se do ní zamilovali. Maminka i miminko si vedou úžasně a jsme v sedmém nebi. Doufáme, že v tuto chvíli budete respektovat naše soukromí. Hodně lásky a uvidíme se, až bude čas vrátit se.“

Hudebníkovi a nejbohatšímu britskému umělci do třiceti let se těhotenství manželky Cherry Seabornové podařilo utajit díky šíření koronaviru a karanténě. Zpráva o očekávaném přírůstku do rodiny obletěla svět rok poté, co Sheeran oznámil, že si bere přestávku v kariéře a chce se více věnovat své manželce a osobnímu životu.

Svou partnerku Cherry zná Sheeran již ze střední školy z dob, kdy byli pouze přáteli. Jsou spolu pátým rokem, vzali se v lednu 2019 při soukromém obřadu, na kterém byli přítomni jen členové jejich rodin a několik nejbližších přátel. Manželka inspirovala muzikanta k složení několika jeho nejslavnějších písní včetně hitů Shape of You a Perfect.