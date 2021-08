Ed Sheeran sponzoruje fotbalový klub Ipswich Town, je i na soupisce

Sponzorem Ipswiche z League One se stal Ed Sheeran před třemi měsíci.

Tým někdejších vítězů Anglického poháru nebo Poháru UEFA, který se aktuálně nachází ve třetí nejvyšší soutěži, by měl mít od nové sezony na fotbalových dresech matematická znaménka +, -, =, ÷, x, odkazující na názvy vydaných hudebních alb zpěváka.

Se slovem Tour by měly dresy údajně odkazovat na chystanou koncertní šňůru britského umělce. Sheeran však oznámil, že symboliku na dresech vysvětlí tehdy, až přijde ten pravý čas. Klubové dresy jsou dostupné i na e-shopu Ipswich Town.

Muzikant se s klubem dohodl na roční spolupráci, pro sezonu 2021-2022 dostal také svůj vlastní dres s číslem 17, jelikož v minulosti měl často při svých koncertních vystoupeních na sobě dres právě s tímto číslem. A klub ho zapsal i na oficiální soupisku pro soutěže.

„Když mi to kluci z klubu řekli, myslel jsem si nejdříve, že si dělají legraci. Ale je to výborný nápad,“ pochvaluje si Sheeran.

„Bude to skvělá sezona a jsem pyšný, že mohu být součástí toho všeho. Doufám, že to číslo je jen symbolické, protože bych byl rád za postup. A k tomu by rozhodně nedošlo, pokud bych na hřiště nastoupil já,“ vtipkuje muzikant.



„Klub Ipswich Town je důležitou součástí mé lokální komunity a toto je cesta, jak mu vyjadřuje podporu,“ uvedl v květnu Sheeran, který pochází z hrabství Suffolk, jen čtyřiadvacet kilometrů vzdáleného od města Ipswich. K fandění svému oblíbenému klubu měl tak vždy blízko a dodnes jezdí s manželkou Cherry Seabornovou rád podporovat takzvané Tractor Boys na fotbalové tribuny.



„Sponzorská smlouva s panem Sheeranem má pro nás významnou hodnotu a velmi nám pomůže s dalším vývojem klubu,“ vyjádřilo se vedení týmu pro server ESPN.

Zpěvák, skladatel a textař Ed Sheeran je považován za jednu z nejvýraznějších osobností současné hudební scény. Získal několik cen Grammy, Brit Awards a řadu dalších prestižních ocenění. Na konci roku 2017 obdržel Řád britského impéria za své aktivity v oblasti hudby a charity. Do Prahy přijel koncertovat v rámci svého evropského turné Divide 2019.