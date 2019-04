Učím své dcery, že stárnutí je luxus a privilegium, říká Drew Barrymore

„Snažím se více než kdy jindy dcerám vysvětlit, že stárnutí a s ním spojené změny jsou luxusem. Ne všichni mají v životě to štěstí, že mohou přirozeně zestárnout. Chci, aby se obě mé dcery Olive i Frankie zaměřily hlavně na to, jakými jsou lidmi a nesoustředily se pouze na to, jak vypadají,“ řekla Drew Barrymore v rozhovoru pro jarní vydání magazínu NewBeauty.



Herečka se rovněž rozpovídala o několika posledních letech svého života. „Jsem jako na houpačce. Momentálně jsem nahoře. Několik posledních let mého života bylo náročných. Vidím to i na své pleti na obličeji. To není stárnutí. Je to jen o mém vnitřním pocitu. Roky, kdy vychováváte děti, se na vašem vzhledu zkrátka tak či onak podepíší. Snažím se být dobrou mámou. Nepanikařit, když panikaří moje děti, a nezabývat se nepodstatnými maličkostmi,“ svěřila se herečka.

Drew Barrymore tvrdí, že se na rozdíl od mnoha hereček v jejím věku odmítá svěřit do rukou plastických chirurgů a případné nedostatky pleti se snaží maskovat pomocí make-upu. Herečka se nedávno svěřila, že posedlost plastickými operacemi se podle ní dá přirovnat k závislosti na heroinu.

„Myslím si, že heroin i plastické operace jsou velice zrádné závislosti v tom smyslu, jakou rychlostí do toho můžete vlítnout. Pokud bych něco z toho ze zvědavosti jen zkusila, asi by mě to brzy taky mohlo zabít,“ řekla herečka v aktuálním rozhovoru pro anglický magazín Glamour.

Drew Barrymore s dcerami (Los Angeles, 21. 6. 2018)

„Stárnutí je ve skutečnosti privilegium a dar. Kéž by má fyzická krása byla jediná věc, která jednou pomine. Je to všechno o tom, jak umět stárnou s grácií, sebeláskou, respektem k sobě samé a v neposlední řadě i s humorem,“ vyjádřila se matka čtyřleté Frankie a šestileté Olive, která se před třemi lety rozvedla se svým již třetím manželem, hercem Willem Kopelmanem (40).



Drew Barrymore se stala slavnou už v sedmi letech díky filmovému hitu E.T. – Mimozemšťan. Již v dětství začala žít divokým životem celebrity. Desáté narozeniny slavila v newyorském hudebním klubu s přáteli a celebritami až do rána. Tehdy začala pravidelně kouřit marihuanu. Od svých dvanácti bojovala se silnou závislostí na kokainu. Ve třinácti se pokusila o sebevraždu, dostala se do péče psychiatrů a dvakrát se léčila na klinice pro odvykání závislostem.