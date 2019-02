Plastiky nemám, jsou návykové jako drogy, myslí si Drew Barrymore

„Myslím si, že heroin i plastické operace jsou velice zrádné závislosti v tom smyslu, jakou rychlostí do toho můžete vlítnout. Pokud bych něco z toho ze zvědavosti jen zkusila, asi by mě to brzy taky mohlo zabít,“ řekla herečka v aktuálním rozhovoru pro anglický magazín Glamour.



Barrymore tvrdí, že se na rozdíl od mnoha hereček v jejím věku odmítá svěřit do rukou plastických chirurgů a případné nedostatky pleti se snaží maskovat pomocí make-upu.

„Nechci se hnát za dokonalostí v podobě nepřirozené krásy a zničit si obličej. Mám pod očima tmavé kruhy. Šla jsem k dermatologovi a ten mi okamžitě navrhl, že mi dá injekci, která kůži vypne, což kruhy opticky trochu potlačí. Řekla jsem ‚nechci, ale díky za tip‘. Šla jsem pak domů a místo chemie jsem si cestou koupila obyčejný rozjasňovač a korektor,“ tvrdí herečka.

„Stárnutí je ve skutečnosti privilegium a dar. Kéž by má fyzická krása byla jediná věc, která pomine. Je to všechno o tom, jak umět stárnou s grácií, sebeláskou, respektem k sobě samé a v neposlední řadě i s humorem,“ vyjádřila se matka čtyřleté Frankie a šestileté Olive.

Drew Barrymore se stala slavnou už v sedmi letech díky filmovému hitu E.T. – Mimozemšťan. U filmu už zůstala. Připravila se o dětství, začala žít divokým životem celebrity se vším, co k tomu patří. Desáté narozeniny slavila herečka v newyorském hudebním klubu s přáteli a celebritami až do rána. Tehdy začala pravidelně kouřit marihuanu. Od svých dvanácti bojovala se silnou závislostí na kokainu. Ve třinácti se pokusila o sebevraždu, dostala se do péče psychiatrů a dvakrát se léčila na klinice pro odvykání závislostem.