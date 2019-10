Chtěla bych vychovávat děti ve světě bez sociálních sítí, říká Barrymore

„Moc bych si přála, aby na sobě mé děti vždy viděly hlavně to pozitivní. Ne své případné nedostatky, které jiní lidé na sociálních sítích v komentářích vždy zákonitě vypichují,“ řekla Drew Barrymore nedávno v rozhovoru pro pořad Today na televizní stanici NBC.



S bývalým manželem, hercem Willem Kopelmanem (41) vychovává herečka ve střídavé péči dvě dcery, šestiletou Olive a pětiletou Frankie.

„Sama jsem na titulních stránkách magazínů už od svých sedmi let, takže o tom vím své. Dnes je na dospívající vyvíjen obrovský tlak ze všech stran. I když jsou mé dcery ještě malé, snažím se jim vysvětlit, jak fungují média, nasměrovat je k bezpečnému používání sociálních sítí a uchránit je od přílišné negativity. V dnešní době je bohužel nemožné se tomu šílenství zcela vyhnout,“ pokračuje Barrymore.

Sama se prý v životě vždy snažila být hlavně sama sebou a nestylizovat se za každou cenu do role někoho jiného, ať už se to týká chování či vzhledu. Moc by si prý také přála, aby si její dcery zvolily jinou kariéru a nevydaly se stejně jako ona na životní dráhu herečky.

„Když byly dcerky opravdu malé, říkala jsem si nejprve ‚Bože, nedopusť, aby se z mých holčiček staly herečky!‘ Pak jsem si uvědomila, že má rodina je v této branži už po několik generací. Tajně sním o tom, že mé holky budou mít nějaké normální zaměstnání. Starší dcera Olivie ví, že bych si moc přála, aby o tom, jakým směrem se bude ubírat její kariéra, vážně popřemýšlela až ve svých osmnácti letech. Do té doby nechci o herectví slyšet. Snad pochopí, že se ji jen snažím chránit a zajistit jí krásné a klidné dětství, které jsem já sama neměla,“ dodala Barrymore.



VIDEO: Herečka Drew Barrymore a její rodina: