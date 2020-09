Dědečkovo tělo ukradli z márnice. Také o tom sním, říká Drew Barrymore

„Tato trochu bizarní historka koluje v Hollywoodu už desetiletí. Musím potvrdit, že je to pravda. Dědečkovo tělo ukradli po jeho smrti v roce 1942 přímo z márnice jeho přátelé, režisér Raoul Walsh a herec W. C. Fields,“ potvrdila Drew Barrymore (45) ve videu.



„Proč to udělali? Jednoduše proto, že si s ním chtěli ještě jednou užít pořádnou párty. Vzali dědečkovu mrtvolu a posadili ji do křesla v domě herce Errola Flynna. Ten ji objevil, když se vrátil namol opilý z baru. Celá tato scéna byla později zrežírována, natočena a použita ve filmech W. C. Fields and Me, S.O.B z roku 1981 a odkazovalo se na ni i v komedii Weekend at Bernie’s z roku 1989,“ vysvětluje herečka.

Drew Barrymore zároveň přiznala, že by si přála, aby přátelé po její smrti udělali něco podobného. „Doufám, že to moji kamarádi pro mě také udělají a dají si se mnou pár posledních skleniček. Chápu, že smrt s sebou přináší spoustu bolesti a smutku. Chápu to, ale zároveň mě baví a těší představa, že mě všichni takto oslavují a loučí se se mnou tímto veselejším způsobem. Kdybych si mohla vybrat, zvolila bych tuto variantu,“ dodala herečka.

S bývalým manželem, hercem Willem Kopelmanem (42), vychovává Barrymore ve střídavé péči dvě dcery, sedmiletou Olive a šestiletou Frankie.



Herečka se stala slavnou už v sedmi letech díky filmovému hitu E.T. – Mimozemšťan. U filmu už zůstala. Připravila se o dětství, začala žít divokým životem celebrity se vším, co k tomu patří. Desáté narozeniny slavila herečka v newyorském hudebním klubu s přáteli a celebritami až do rána. Tehdy začala pravidelně kouřit marihuanu. Od svých dvanácti bojovala se silnou závislostí na kokainu. Ve třinácti se pokusila o sebevraždu, dostala se do péče psychiatrů a dvakrát se léčila na klinice pro odvykání závislostem.



VIDEO: Drew Barrymore jí v Youtube videu pálivá kuřecí křidélka: