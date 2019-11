Prezident Donald Trump se pochlubil fotkou, na které má tělo Rockyho

Britský list The Guardian uvádí, že jediné, co se o tomto snímku ví, je to, že ho šéf Bílého domu zveřejnil ve středu dopoledne místního času (odpoledne SEČ) během dovolené v jednom ze svých golfových klubů ve floridském resortu Mar-a-Lago.



„Kdo ví, jak (tuto fotomontáž) máme interpretovat? Možná 45. prezident dostal ránu do hlavy. Nebo nám třeba dává najevo, že je bojovník. Nebo snad má plné zuby všech těch úderů pod pás, když o něm lidé říkají ošklivé věci jako ‚proč chytá ženské za číču?‘,“ spekuluje The Guardian.

Mnoho uživatelů Twitteru vysvětlení pro Trumpův krok má. V řadě z nich se objevuje motiv Ruska. Fiktivní boxer Rocky zvítězil nad proradným ruským soupeřem Ivanem Dragem, který měl pověst neporazitelného. „Rocky Rusko porazil – Trump jim výhry přenechává,“ napsal komik Nick Jack Pappas.

Podle některých názorů se Trump možná touto fotomontáží snaží dát najevo svou sílu v době, kdy čelí vyšetřování v Kongresu, které se týká jeho politiky vůči Ukrajině. Může to být také narážka na výrok, kterým v úterý komentoval svůj zdravotní stav a kdy se nechal slyšet, že mu lékaři při nedávné zdravotní prohlídce řekli, že má „nádhernou hruď“.

Jiní si pochvalují, že „v Bílém domě je bojovník“, a dávají mu najevo vděk za to, že „je naším šampionem“. „Žádný prezident jako Donald Trump se nerval tak tvrdě za pracující, bohabojné, vlastenecké (...) americké občany,“ ocenil Trumpa Allen Sutton, editor konzervativního portálu StewardshipAmerica.



Trumpovi kritici naopak tweet označili za výraz jeho narcismu. „Jsem to jenom já, nebo vyvolala tato fotka Trumpa Rockyho i u někoho jiného pocit, že si snad ublinknu?“ napsala herečka Angela Belcaminová.

Agentura Reuters připomíná, že film Rocky IV, v němž se objevil ruský padouch Ivan Drago, měl ve Spojených státech premiéru 27. listopadu 1985, což by mohlo vysvětlit, proč Trump fotomontáž zveřejnil zrovna v tento den. Představitel Rockyho Balboy Sylvester Stallone v rozhovoru s magazínem Variety v roce 2016 řekl, že „Donalda Trumpa miluje“.