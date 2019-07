Na těhotenství mám ještě čas, říká blogerka Dominika Myslivcová

Využíváte služeb stylistky i mimo akce, jako je například filmový festival v Karlových Varech?

Většinou je to jen na větší akce. Vyhovuje mi s někým se poradit. Miluji nákupy, ale nesnáším nakupování oblečení pro sebe. Nedokážu se v tu chvíli rozhodnout a zhodnotit, zda mi daný kousek sluší, nebo ne.

Jak jste si letošní Vary užila?

Přijela jsem hned druhý den a byla jsem na festivalu až do konce. Minulý rok jsem Vary nestihla, protože jsem byla ve stejné době na dovolené. Kufr s oblečením jsem si letos přivezla jen jeden. Měla jsem však velice šikovnou stylistku, která mi vozila každý den šaty z Prahy.



Pro koho naopak nakupujete ráda?

Momentálně pro své synovce, kterým je osm měsíců. Jsou úžasní, miluji je a trochu je sestře závidím. Čekala jsem, že když porodí, projeví se u mě mateřské pudy. Že bych se však chtěla nějak vrhat do těhotenství, to zatím opravdu ne. Ještě mám čas.

Jaké máte plány na zbytek léta?

Čekají mě pracovní povinnosti, momentálně pracuji na nových písničkách, čeká mě nahrávání a natáčení videoklipu. Do toho mám soutěž krásy pro malé holčičky. Na dovolené jsem již letos byla, navštívila jsem Thajsko a Bali. Miluji cestování a poznávání nových míst.

Jezdila jste jako malá na dětské tábory, nebo vás to minulo?

Jako dítě jsem osm let závodně tančila disco dance a show dance. Byly to každodenní tréninky a každý víkend pak soutěže. Nedělala jsem nic jiného. Moc lidí to asi neví, ale jsem dokonce mistr Evropy a mistr světa. Na tábory a soustředění jsem jezdila vždy s tanečním klubem. Tanec pořád miluji a mám ho v krvi. Přemýšlela jsem nedávno i o tom, že bych na něj zase začala někam chodit.

