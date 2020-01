Gottová nového partnera nehledá, pořád nemá vyřešený minulý vztah

Finský hudebník před pár dny přiletěl do Prahy, přestože se měl s Dominikou Gottovou potkat až v březnu. Tolkki, který podle Gottové mimo jiné trpí bipolární poruchou a má problémy s alkoholem, podle bulváru vyhrožoval, že si podřeže žíly u hrobu tchána Karla Gotta. Dominiku navštívil v práci, prosil o peníze na nocleh, pak se nechal vyfotit v hospodě u piva a panáků. Vše sdílí na sociálních sítích, kde si změnil status na rozvedený.

Dominika Gottová se po devatenácti letech života ve Finsku rozhodla natrvalo přesídlit do Čech. Prohlásila, že nového partnera rozhodně nehledá, protože ještě nemá vyřešený minulý vztah.

Doma se jí ovšem líbí. „V Čechách je na rozdíl od Finska víc živo, je kam chodit. I lidé jsou usměvavější než ve Finsku. Těším se na léto, protože chladu už mám plné zuby. Momentálně hledám adekvátní bydlení v Praze, protože mám dvě zaměstnání a dojíždět je časově náročné. Pracuji v kavárně za barem, mám dvanáctihodinové směny osmnáct dní v měsíci a pak ještě pracuji v produkci rádia,“ pochlubila se.

Právě když měla volno, vyrazila ke kadeřníkovi a na kosmetiku ke svému známému Pitymu. „Máma i táta měli tmavé vlasy a já jsem po nich tmavovlasá. Už jsem byla také odbarvená na hnědo, zrz, ale myslím, že blond se ke mně hodí nejvíc. A blondýny jsou žádané. Rodiče dlouho vrásky neměli, tak doufám, že budu po nich,“ řekla Dominika Gottová, která volný čas ráda tráví s přáteli u dobrého jídla, procházkou po Praze či sledováním zahraničních filmů.

Lidé v Čechách dceru Karla Gotta poznávají, zastavují ji na ulici, popřejí dobrý start do nového života či ještě dodatečně kondolují. „Je to od nich milé. Hodně mi to pomáhá. A hodně mi také pomáhají přátelé, které tady v Čechách mám,“ dodala s tím, že je optimistka a bude už jen líp.