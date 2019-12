Tátu jsem mnohokrát zklamala, je mi to líto, svěřila se Dominika Gottová

„Za to, jak Timo skončil, může jeho diagnóza bipolární afektivní porucha. Kvůli jeho stavům a nedisciplinovanosti řešil problémy alkoholem. Jeho sólo kariéra vypadala nejdříve dobře, ale pak to šlo z kopce,“ svěřila se Dominika Gottová ve čtvrtečním online rozhovoru pro Blesk.cz.



Manželství bylo podle ní zhruba deset let šťastné. Pak se však projevily příznaky nemoci a Timo skončil v psychiatrické léčebně. „Ta psychická rozpolcenost se objevovala stále častěji. Vyskytla se u něj i psychóza. Podezíral mě ze spiknutí. V manické fázi pak trpěl nespavostí, budil mě uprostřed noci a urážel mě. Nikdy na mě však nevztáhl ruku,“ pokračuje Gottová své vyprávění o složitém vztahu s mužem, se kterým se nyní rozhodla ukončit devatenáctileté manželství.

Jedním z důvodů má být prý i partnerova nevěra. Jen před pár dny Gottová v jednom z rozhovorů prohlásila, že svého muže přistihla v posteli při sexu s mladou mexickou hudebnicí.

„Tato poslední nevěra byla jeho už třetí. Měl tři vážné aféry, kdy se vykašlal na rodinu, zmizel a nevěděla jsem, kde je. Má jednatřicetiletou dceru. Když jsem přijela do Finska, bylo jí dvanáct. Pomáhala jsem ji vychovávat, ale nerozuměly jsem si. Ona byla a dodnes je psychicky nevyrovnaná,“ přibližuje Dominika Gottová složité rodinné vztahy.

Zatímco Gottová chodila ve Finsku denně do zaměstnání a pracovala jako servírka v restauraci, Tolkki je dlouhodobě nezaměstnaný. „Timo neměl dlouho vůbec žádné příjmy. Já byla na čas bez práce, a když jsem si ji našla, ten dluh už byl obrovský. Za peníze, co jsem mu dávala, si kupoval věci pro svou vlastní potřebu. Později mi i ukradl šperky a peníze utratil na své výdaje. I já jsem byla závislá na prášcích. Lékaři mi je však pak přestali předepisovat. To mi pomohlo. Že jsem neměla možnost je brát,“ svěřila se Gottová.

Přiznala také, že jí nyní manžel poprvé v životě vyhrožuje sebevraždou. „Asi čtrnáct dní před mým odjezdem s tím začal. Pak ale hned otočil, že by takovou hloupou věc neudělal. Bojím se o jeho život, vím, co se děje na sociálních sítích. Přesto všechno, co natropil a udělal, mi je ho líto. Zbytek lásky po devatenácti letech manželství nejde jen tak hodit za hlavu. Mám smíšené pocity. Svým způsobem ho stále miluji a na druhou stranu se zlobím, že podváděl a začal mi lhát,“ pokračuje Gottová a dodává, že ani kdyby nyní její muž přišel s prosíkem a v dobré kondici, asi by mu již nevěřila.

V životě Tima Tolkkiho je podle jeho manželky několik dalších žen. Kde se její muž seznámil právě s mladou mexickou zpěvačkou Claudií prý Gottová netuší. „Z jeho mobilu jsem přišla na to, že má několik přítelkyň. Textoval si s mnoha ženami například přitom, když jsme spolu sledovali televizi. Claudie je jeho velká fanynka a chce si udělat jméno,“ myslí si Dominika Gottová.



Z nedávného údajného turné po Jižní Americe, kde měl její muž vydělat peníze, se domů vrátil bez koruny. „Ještě v noci mě vzbudil, že ztratil klíče a že za něj mám zaplatit taxíka. O výdělku se nechtěl bavit a říkal, že mám být ráda, že se vrátil,“ pokračuje Gottová.



Ve středu večer prý s manželem mluvila naposledy. „Usmíval se a říkal, že mi přeje hodně štěstí do nového života. Pak se rozbrečel, že to beze mě nezvládne. I když Claudii miluje, já jsem prý láska jeho života. Asi je v manické fázi. Je stále na sítích, nespí, pořád něco zveřejňuje na Facebooku. Tři týdny společně s ní bydleli na hotelu, bez mého vědomí ji pak přivedl k nám domů. Když jsem šla v noci na záchod, přistihla jsem je v obýváku při aktu,“ popisuje Gottová, které prý celá současná situace otevřela oči.

„Sliboval, že když mu nejde muzika, najde si stabilní práci, zaměstnání. Pak zase otočil, že on je přece umělec a nebude jen nějakým zaměstnancem. V Čechách bydlím zatím u své kamarádky, která mi poskytla přístřešek. Ve Finsku jsem přišla o všechno. Zatím jsem sama a ještě nějaký čas se budu věnovat zabydlování, novému startu, stavění se na nohy. Možná se časem objeví princ na bílém koni. Na vzhledu nezáleží, důležitá je tolerance a porozumění,“ říká Gottová, která prý již dostala i pracovní nabídku v oblasti produkce. Nebrání se však ani zaměstnání v kosmetickém odvětví či gastronomii.



Její otec Karel Gott prý měl s Tolkkim kdysi dobrý vztah. Později však svou dceru varoval, aby od něj dala ruce pryč, že ji stáhne na dno. „Tátu jsem mnohokrát zklamala, což je mi líto. S maminkou jsem teď v kontaktu každý den. Bála jsem se, jak mě v Česku lidi přijmou. Za poslední roky jsem si tady vytvořila špatnou pověst,“ dodává Dominika Gottová.

