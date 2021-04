Ve finanční krizi jsem musela dárky od táty prodat, přiznala Gottová

„Už jsme s manželem opět spolu, máme ve Finsku pronajatý byt. Během těch dvou bouřlivých let jsem mu postupně začala odpouštět a začalo se mi stýskat. Poslední měsíc jsem už jen plakala a chtěla být s ním. Ostatní mě varují, že Timo je psychicky nemocný a může dojít zase k nějakému maléru. Ano, vím to a beru na svá bedra riziko, že se může něco odehrát,“ vysvětlila Dominika Gottová důvod svého stěhování.

Její maminka Antonie Zacpalová, která žije v domově seniorů, ji od tohoto kroku zrazovala, ale na druhou stranu ji prý chápe. Dceři předala poslední dárek od Karla Gotta, na který Dominika už dávno zapomněla.

„Ve finanční krizi jsem byla nucena dárky od táty prodat, některé mi byly odcizeny. Proto mě překvapila maminka, když mi předala krásný zlatý řetízek, který mi kdysi táta daroval. Při prvním stěhování do Finska za Timem jsem rychle všechno sbalila a na řetízek od táty zapomněla,“ vyprávěla Dominika Gottová.

V Česku zůstávají její nevlastní sestry Lucie, Charlotte a Nelly. S manželkou svého otce Ivanou se Dominika nestýká a nejsou v kontaktu. Před odletem se chce rozloučit se svým otcem na hřbitově Malvazinky.

„Půjdu mu říct, co to zase vyvádím, že se zase vracím do země, která je pro něj absolutně neatraktivní. To bude taková rozlučka, než zase přijedu navštívit Čechy,“ prohlásila.

A co bude nyní dcera Karla Gotta ve Finsku dělat? Má naplánovaná dvě výběrová řízení v oblasti security, chce se vrátit ke svému velkému koníčku jazykům a žít bez zájmu médií.

„Ve Finsku jsem úplně neznámá ženská. Mohu si ven vyjít nenamalovaná a v teplácích a nikomu to nevadí,“ dodala s tím, že jí bude chybět maminka, přátelé a také dobré jídlo: knedlíky, ovarové koleno a bůček.