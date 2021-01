Cibulková pomáhala po protekčním očkování v první linii. Zapisovala lidi

Někdejší čtvrtá hráčka světového žebříčku Cibulková se před novináři opět omluvila za to, že dostala vakcínu mimo pořadí, a zdůraznila význam očkování v boji proti pandemii.



„Má úloha bude administrativní. Když se udělá chyba, tak je třeba se jí postavit čelem. Přijala jsem výzvu ministerstva zdravotnictví, abych alespoň takovýmto způsobem podpořila zdravotníky,“ uvedla v úterý ráno Dominika Cibulková, která měla na sobě ochranný oděv, na tváři roušku a také plastový štít.



Bývalá tenistka a matka sedmiměsíčního syna tvrdila, že je připravena pomoci zdravotníkům i v dalších dnech, zmínila rovněž potřebu péče o svého potomka. O dítě mezitím pečuje její manžel, který byl rovněž přednostně očkován. Podle Cibulkové je on sám také připraven pomoci zdravotníkům.

Cibulková podpořila očkování proti covidu-19, kterému je na Slovensku podle některých dřívějších průzkumů nakloněna jen třetina populace. „Je to velmi důležité, je to jediná šance návratu do našeho života,“ řekla bývalá tenistka o očkování.

Zapojení Cibulkové do práce jednoho z testovacích týmů ocenilo ministerstvo zdravotnictví. Jeho mluvčí Zuzana Eliášová před novináři uvítala, že bývalá tenistka bude dělat osvětu ohledně očkování proti covidu-19.

Případ přednostního očkování Cibulkové vyústil v zemi ve změnu příslušného zákona, na jehož základě bude zdravotnickým zařízením nově hrozit pokuta do deseti tisíc eur (262 tisíc korun), pokud při očkování proti covidu-19 upřednostní zájemce mimo pořadí. Zamezit plýtvání vakcínami pro případ, že se například na určený termín nedostaví objednaný zájemce z pořadníku, by mělo zajistit vytvoření seznamu náhradníků.

Do něj budou prozatím zařazeni pracovníci takzvané kritické infrastruktury, jako například policisté. Dosud země očkovala hlavně zdravotníky a v pondělí začala očkovat zaměstnance a klienty domovů pro seniory.