Po kritice kvůli protekčnímu očkování bude Cibulková pomáhat v nemocnici

Tenistka kontaktovala slovenské ministerstvo zdravotnictví a na sociálních sítích zveřejnila omluvu. „Chci se touto cestou ještě jednou omluvit za to, že jsme spolu s manželem byli neoprávněně očkováni vakcínou proti covidu. Je mi to líto vůči všem ohroženým skupinám a dalším lidem, kteří na vakcínu čekají. Dopustila jsem se chyby, když jsem si myslela, že jen vyplňujeme volná místa a nevyužité vakcíny,“ začala sportovkyně svůj příspěvek.

Podle ní došlo k situaci, kterou už nevrátí, ale už na začátku nabídla pomoc. Chce využít nabídku ministerstva zdravotnictví, aby jako dobrovolnice pomohla v první linii.

„A v této věci jsem už MZ kontaktovala,“ napsala Cibulková a zveřejnila také informace ohledně placení odvodů do zdravotní pojišťovny, kvůli čemuž ji také kritizovali.

„Od roku 2009 do dnešního dne jsem na zdravotních odvodech na Slovensku zaplatila 55 966,58 eur. Odhlášena ze zdravotní pojišťovny jsem byla dva roky, od 27.12. 2017 do 19.2. 2020 z důvodu dočasného domicilu v Dubaji. Od 19.2. 2020 jsem opět řádně přihlášena a odvody nadále platím.“

Tenistku přednostně očkovali v Univerzitní nemocnici v Bratislavě poté, co ji do oficiálního pořadníku zařadil jeden z pracovníků vakcinačního centra. Nemocnice následně uznala, že Cibulková na seznam lidí z kritické infrastruktury nepatřila. Dodala, že dotyčný pracovník se již na očkování podílet nebude.

Na sociálních sítích si z protekce někteří uživatelé dělali legraci. Premiér Igor Matovič zase uvedl, že je zapotřebí přesvědčit co nejvíce lidí, aby se dali očkovat proti covidu-19. Cibulková by podle něj byla pro takovou kampaň, kdy by veřejně známé osobnosti šly lidem příkladem, jako stvořená.

Součástí takovéto kampaně však Cibulková nebyla, proto premiér přednostní očkování označil za selhání zdravotnických úřadů, kterému se musí do budoucna zabránit.