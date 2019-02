Původně jsem šla na konkurz na Dášu, prozradila Romana ze seriálu Most!

„Tvůrci si mě pozvali na úplně jinou roli. Původně to byla role Dáši. Tak jsem se na ni připravovala. S Honzou Prušinovským byl na kamerovkách Martin Hofmann a vybírali hlavní ženskou postavu. Domluvili jsme se, že konstitučně to asi nebude ono a rádi mi nabídli Romanu, která podle nich šla ke mně daleko víc,“ řekla Dominika Býmová, která ovšem ještě netušila, co ji coby servírku bude čekat.

V té době ještě nebyly dopsané scénáře. Herečka s nabídkou jiné role souhlasila. Když jí pak poslali hotové scénáře, spadla jí brada. Dozvěděla se, o co v dějové lince Romany a Edy půjde. Nechyběly ani milostné scény.

„Ty scény jsou intimní nejen na obrazovce, byly velmi intimní i na place. Když jsem dostala scénář, měla jsem rozporuplné pocity. Obávala jsem se toho, jak to celé bude, také přijetí od diváků. Myslím, že hned ta první scéna, kterou jsem měla v kuchyni s Edou, kterého hraje Michal Isteník, byla naše první, kterou jsme točili,“ zavzpomínala.

„Neznali jsme se, poprvé jsme se tam potkali a najednou tady toto. Oba jsme z toho byli hodně nervózní. Možná to bylo trošičku poznat. Jak jsme spolu točili víc a víc, vídali jsme se častěji, tak jsme si hezky porozuměli. Pak už to bylo fajn a vyloženě jsme se těšili.“

Herečku překvapily a moc potěšily pozitivní reakce diváků. Dostává množství e-mailů a zpráv, většinou od mužů, kteří ji zvou na kafe či oběd. Ale je mezi nimi i spousta pochvalných vzkazů, že se lidem líbí, jak Dominika Romanu hraje a že jí fandí.

VIDEO: Dycky Most!, herec zpopularizoval hlášku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„To mě moc těší, obzvlášť když to napíše žena. Trochu jsem se však bála reakce rodičů. Naši jsou ovšem v tomto skvělí, protože dokázali oddělit tu profesní, hereckou práci, a to, že v těch scénách je jejich dcera. Most! se jim strašně líbí,“ pochvaluje si herečka.



Dominika Býmová má za sebou už několik televizních rolí. Objevila se v seriálech Kapitán Exner a Rapl. Hrála v německém seriálu Tatort, v polském seriálu Princip slasti a s oscarovým režisérem Stefanem Rudowitzkym natáčela film Narcis und Goldmund. Několik let hrála v souboru komorního zájezdového divadla. V divadle Bez Zábradlí hraje ve dvou muzikálových pohádkách a s Františkem Kreuzmannem a Zdeňkem Dočekalem hraje v představení Ve stínu Mefista.

Tvůrci a herci seriálu Most! na projekci v pražském kině MAT (29. listopadu 2018)

„Když opominu filmové a televizní věci, můj hodně zásadní konkurz, kde jsou stovky uchazečů s čísly na hrudi a snaží se získat roli v muzikále, tak to jsem si před dvěma lety vyzkoušela v Hudebním divadle Karlín. Jsem činoherečka, muzikál byl pro mě taková velká neznámá. Vždy jsem si to přála zkusit kvůli té energii, tomu náboji, co to divákům předává,“ řekla.

„Když Karlín vyhlásil konkurz na Sestru v akci s Lucií Bílou v hlavní roli, tak jsem se přihlásila. Prošla jsem si všemi koly a vyšlo to. Od té doby v karlínském Hudebním divadle zkouším už třetí věc. Jsem tady strašně spokojená.“

V Hudebním divadle Karlín herečka kromě Sestry v akci a Sherlocka Holmese zkouší nově činoherně-muzikálovou věc Jak se dělá muzikál. Premiéra je naplánovaná na 20. března.