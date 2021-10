Žijete jenom novým ročníkem StarDance, nebo máte čas i na jiné aktivity?

Kdepak, už ani minule nebylo StarDance to jediné, co jsem dělal. Hodně se teď věnuju projektu Tanec s láskou. Sdružuje lidi, kteří stejně jako já milují tanec, ačkoliv nejsou profesionálové. Transformovalo se nám to přes latinu až do současného tance. Je to takové naše divadlo.

Ve Star Dance se profík musí stáhnout do kouta a nechat vyniknout partnera. Nesmíme se předvádět. Dominik Vodička tanečník