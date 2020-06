Pobyt v léčebně byl úžasný zážitek, říká Dominik Turza alias DJ Roxtar

Dominik Turza je pravděpodobně jediný umělec, kterému období šíření koronaviru velmi pomohlo v nové kariéře. „Proměnil jsem koronavirus v americký sen. Někteří youtubeři mi to vyčítají. Já jsem nikdy youtuber nebyl a vždycky jsem se jim smál. Teď zjišťuji, že je to super povolání a člověk si může vydělat i na takovéto platformě peníze. Za měsíc jsem na svém kanále získal 130 tisíc odběratelů a mám všude dveře otevřené,“ vysvětluje Dominik Turza na úvod rozhovoru v pořadu Mixxxer Show na ÓČKU.

DJ, herec a moderátor vystudoval soukromou taneční konzervatoř, maturoval na Obchodní akademii a absolvoval na Vyšší odborné škole herecké v Praze. Vyhrál dokonce v mezinárodním konkurzu pro cirkusovou společnost Cirque du Soleil.

„Líbí se mi stand-up comedy a různí moderátoři, například mě hodně baví The Late Late Show s Jamesem Cordenem a podobně. Jsem rád, že já můžu svůj druh humoru používat prostřednictvím malého plyšového delfína, kterého mám na ruce,“ vysvětluje. Právě postavička jménem Adolfeen se stala hlavní hvězdou jeho videoklipů. Jen video s názvem Nečum na mě má na Youtube od poloviny března přes milion a půl zhlédnutí.

„Tím, že točím na mobil, je v tom úžasná autenticita. Reakce lidí a vše je opravdové. Myslím, že právě to na tom ty lidi baví. Má to punc něčeho, co tady na českém internetu nikdo dlouho neudělal, a to je ta opravdovost. Nejde o formu, ta je příšerná. Ale mám pravidlo, že obsah musí být vždycky víc než forma. Vyplatí se to,“ míní Turza.

Turza během rozhovoru na ÓČKU otevřeně promluvil i o svém pobytu v léčebně. „Už jsem to nezvládal a potřeboval jsem pomoc zvenku. Nebyl jsem dostatečně silný na to, abych sám přestal brát návykové látky. Do léčebny jsem nastoupil 17. února a 15. března mě pustili. Byl to pro mě úžasný zážitek. Dost mě to ovlivnilo a změnilo mi to život. Pochopil jsem tam, proč jsou lidé závislí, a to nejen na drogách, ale i na prášcích na spaní nebo na sexu.



Byli tam lidé z různých kast. Od miliardářů přes vlivné i nebezpečné lidi. Navštěvoval jsem i sezení Anonymních alkoholiků a Anonymních narkomanů. Jsou to úžasné organizace, které pracují s člověkem takovým, jaký je. Pokud má někdo problém s návykovými látkami, doporučuji jít na jejich weby a přijít se podívat na meeting,“ říká Dominik Turza.



„Sedí tam třeba třicet lidí v kruhu. Člověk tam může mluvit, ale nemusí. Musí se ale představit. Jako host, alkoholik, feťák nebo závislý. Není to rozhodně o tom, co si někdo možná představuje, že by tam byli jen bezdomovci a feťáci. Chodí tam naopak i top manažeři, herci, zpěváci. Pokud jde člověk na takovéto setkání, už podvědomě ví, že to nezvládne sám. Je důležité si to přiznat a nechat si pomoct. Závislej jsi tehdy, když sám nedokážeš přestat,“ říká.

Postavička MC Adolfeen vznikla na jaře právě ve dnech, které trávil Turza v léčebně. „Vláda tehdy řekla žádné párty a žádné mejdany. A já jsem v tu chvíli přišel o všechnu práci. Měl jsem na duben domluvených osmnáct hraní, najednou to nebylo ani jedno. Byl jsem zadlužený z léčebny a netušil jsem, co mám dělat. Terapeuti mi poradili, že mám využít svou kreativitu a Adolfeena a napsat text na téma, které všechny spojuje. Tak vznikl song Corona Firus. Hned 15. března, když mě pustili z léčebny, jsem šel ráno do prázdné Prahy natočit klip. Další den jsem ho sestříhal a nahodil online,“ popisuje.

Videoklip Corona Firus má na Youtube do této chvíle za dva měsíce přes dva miliony zhlédnutí. „Terapeut mi vysvětlil, že díky maňáskovi, kterého používám, mohu to, co si myslím a cítím, ventilovat skrze něj, což je pro mě terapeuticky velmi dobré,“ říká Dominik Turza. Po návratu z léčebny se prý snaží o normální denní režim. „Vstávám v osm ráno, chodím spát o půlnoci. Ten djský režim byl úplně naopak. Nestačíte se odpoledne najíst, večer jdete hrát do klubu, dáte si sklenku, šňupnete si kokain... Nedělejte to, nestojí to za to,“ dodává Turza.

Dominika Turzu můžete osobně vidět v pátek 12. června v Praze na akci DJ Show Roxtar, kde vystoupí i jeho speciální host Adolfeen.

VIDEO: MC Adolfeen – Nečum na mě!